США больше не будут выступать посредником на переговорах Украины и рф — Finance.ua

США больше не будут выступать посредником на переговорах Украины и рф Сегодня 11:02

США больше не будут выступать посредником на переговорах Украины и рф

Соединенные Штаты больше не будут играть роль посредника в переговорах с россией и Украиной. Обе стороны должны договориться сами.

Об этом сказала спикер Государственного департамента США Темми Брюс во время брифинга

«Суть изменений состоит в том, что мы больше не будем, по первому зову летать по миру, чтобы проводить встречи и быть посредниками. Мы по-прежнему склонны участвовать, мы готовы помочь, чем можем, но теперь все зависит от сторон конфликта», — сказала она.

По ее словам, в мире есть и другие регионы, требующие внимания.

«Госсекретарь (Марко Рубио. — Ред.) также ясно дал понять: хотя наш стиль будет другим, изменится и метод того, как мы будем участвовать в этом процессе. Мы больше не будем выполнять роль посредника», — добавила она.

Отвечая на вопрос, готовы ли США ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти, аналогичные мерам против Ирана, спикер Госдепа сказал, что президент США Дональд Трамп «вновь выразил готовность действовать в этом направлении».

«Очевидно, что мы не собираемся снимать какие-либо действующие санкции. Президент хочет, чтобы каждое наше действие как нации происходило дипломатическим путем — и это отражает его приверженность такому подходу», — заявила она.

Брюс заявила, что идея и предыдущей администрации США заключалась в том, что с россией не разговаривали по крайней мере три года.

Подход Трампа и Рубио заключается в том, что «с людьми нужно разговаривать — с глазу на глаз, один на один».

«Я не буду гадать о сути того, что могут обсудить президент Трамп и путин. Я знаю, что президент Трамп делает это по определенной причине, и это — чтобы положить конец кровопролитию и резне», — добавила она.

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