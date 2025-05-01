США планируют ввести 500% пошлины для союзников рф: какое условие поставили путину — Finance.ua

США планируют ввести 500% пошлины для союзников рф: какое условие поставили путину Сегодня 12:42

США планируют ввести 500% пошлины для союзников рф: какое условие поставили путину

В Сенате США поддержали законопроект, предусматривающий 500% пошлины для стран, покупающих нефть, газ или уран у россии, если путин не согласятся на мирные переговоры. Документ также включает новые санкции против россии и уже имеет широкую поддержку среди американских законодателей.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, влиятельный законодатель, союзник Дональда Трампа и один из главных инициаторов нового законопроекта, пишет Bloomberg.

Законопроект уже получил поддержку не менее 72 сенаторов, что почти гарантирует его прохождение в Сенате.

Читайте также В ОП рассказали, какие санкции против рф готовят США и ЕС

Грэм подчеркнул, что США готовятся принять «сокрушительные» меры в случае, если россия не сделает шагов к прекращению войны в Украине. Предложение включает тариф в 500% на импорт из стран, торгующих с рф нефтью, газом или ураном, а также запрет на приобретение российских суверенных облигаций гражданами США.

«Это инструмент в арсенале президента Трампа. Если путин продолжат играть в затягивание — российская экономика будет уничтожена», — заявил Грэм.

Этот законопроект рассматривается как политический сигнал не только москве, но и всем государствам, которые до сих пор поддерживают экономические связи с россией. Таким странам фактически будет поставлен выбор: или они дистанцируются от российских энергоресурсов, или получат сокрушительный удар по собственной внешней торговле с США.

«Когда президент Трамп считает, что мы зашли в тупик — тогда следите за действиями», — предупредил сенатор.

В заявлении Грэма также прозвучала откровенная оценка позиции россии: путин, по его словам, совершает «огромную ошибку», если думает, что сможет манипулировать президентом США. В то же время он дал понять, что Вашингтон не отказывается от дипломатии — однако переговоры должны быть реальными, а не фиктивными.

Интересно, что в этот же день США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым — еще один сигнал, что стратегическое сотрудничество продолжается, несмотря на внутриполитические изменения в Вашингтоне. Для Украины это стало дополнительным заверением в долгосрочной поддержке США.

Читайте также Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: детали документа

Грэм также подтвердил, что в Палате представителей существует достаточная поддержка, чтобы законопроект продвинуть и там. Если документ будет одобрен обеими палатами Конгресса, администрация получит мощный рычаг давления на кремль и его международных партнеров.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.