Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: детали документа — Finance.ua

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Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: детали документа

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Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: детали документа
Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых: детали документа
В ночь на 1 мая Украина и Соединенные Штаты Америки подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых.
Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, подписавшая документ вместе с министром финансов США Скоттом Бессантом.
«Как договорились Владимир Зеленский и Дональд Трамп, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина. Сейчас документ такой, что может обеспечить успех для обеих наших стран — Украины и Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.
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По ее словам, Украина совместно с США создаст Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который привлечет глобальные инвестиции в государство.

Ключевые положения соглашения

  • Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением.
  • Равноправное партнерство. Фонд создается 50/50. Управлять Украина этим Фондом будет совместно с США. Ни одна из сторон не будет преобладать, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.
  • Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.
  • Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.
  • Соглашение соответствует Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс. Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно — на десятилетия.
  • Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. В соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.
  • Законодательные изменения — только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.
  • США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий — важная составляющая Соглашения, ведь нужны не только инвестиции, но и инновации.
  • Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Как будет работать Фонд

США вносят вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут производить его и новой помощью — например, системами ПВО для Украины.
Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.
Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.
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«Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно. Мы сформировали версию соглашения, предусматривающего взаимовыгодные условия для обоих государств. Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление содействовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение, в котором США отмечают свою преданность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции», — подытожила Свириденко.

Минфин США подтвердил подписание соглашения

В Министерстве финансов США сообщили о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
«Соглашение стало признанием значительной финансовой и материальной поддержки, которую американский народ предоставил Украине с момента полномасштабного вторжения россии, и открывает новый этап экономического партнерства», — говорится в сообщении.
«Я рад объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной, которое создает Инвестиционный фонд реконструкции для содействия ускорению экономического восстановления Украины. Экономическая безопасность — это национальная безопасность», — написал министр финансов США Скотт Бессент в сети X.
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Государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами «шагом в прекращении этой войны».
В социальной сети X Рубио отметил, что США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию благодаря руководству США и лично президенту Дональду Трампу. «Это важная веха в нашем совместном процветании и шаг в прекращении этой войны», — заявил Рубио.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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