Украина и США подписали меморандум по соглашению о недрах — Finance.ua

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Украина и США подписали меморандум по соглашению о недрах

Казна и Политика
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Украина и США подписали меморандум по соглашению о недрах
Украина и США подписали меморандум по соглашению о недрах
Украина и Соединенные Штаты Америки в четверг, 17 апреля, подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, меморандум свидетельствует о конструктивной совместной работе украинской и американской команд. Украина и США готовят создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.
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«Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов — именно с такой целью команды работают над документом», — заявила она.
Украинский министр подчеркнула, что впереди — финализация текста Соглашения и его подписание, а дальше — ратификация парламентами.
«Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину», — добавила Свириденко.

Что предполагает меморандум

Согласно сообщению Минэкономики, в Меморандуме говорится, что Соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.
Кроме того, он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.
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Также согласно тексту Меморандума, Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина внесла в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.
Кроме того, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные с вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами. То есть работа над Соглашением не может вызывать конфликты для евроинтеграционного пути Украины.
Полный текст меморандума можно прочитать по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • ранее президент Владимир Зеленский положительно оценил работу технических команд обеих стран по соглашению в сфере недропользования. Он заявил, что правительственная команда Украины уже добилась хороших результатов в переговорах с американской стороной, а основные юридические аспекты соглашения почти завершены;
  • в четверг, 17 апреля, президент США Дональд Трамп выразил ожидание, что на следующей неделе может быть подписано соглашение об ископаемых.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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