Помощь от США, предоставленная ранее, не будет засчитана в новое соглашение о недрах — Шмыгаль Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Помощь от США, предоставленная ранее, не будет засчитана в новое соглашение о недрах — Шмыгаль

В рамках договоренностей между Украиной и США о новом соглашении о недрах не будет учтена помощь, предоставленная Вашингтоном до ее подписания.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам визита украинской делегации в США на весенние встречи Всемирного банка и МВФ (Spring Meetings).

По словам главы правительства, стороны добились значительного прогресса в формировании документа. Над его окончательным вариантом работают юридические команды обеих стран.

«У нас хороший прогресс. Определили наши красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить Конституции и законам Украины, и непременно должно быть ратифицировано Верховной Радой», — подчеркнул Шмыгаль.

Ключевым этапом переговоров стала встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, в ходе которой соглашение о недрах было одной из главных тем обсуждения.

Финансирование от партнеров

Премьер также заявил, что финансирование Украины на 2025 год обеспечено полностью. Это включает в себя покрытие дефицита бюджета на сумму 39 млрд долларов за счет помощи международных партнеров.

Кроме того, уже достигнуты предварительные договоренности о поддержке на 2026−2027 годы. Основные источники финансирования — программа МВФ, инициатива Ukraine Facility и доходы от замороженных российских активов (ERA).

Восстановление Украины

Украинская делегация провела переговоры с представителями американского бизнеса, финансовых институтов и аналитических центров о привлечении новых технологий и ресурсов для послевоенного экономического роста.

Замороженные активы рф

Шмыгаль также сообщил, что у Украины есть подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые уже направляются на бюджетные нужды, военные расходы и скорейшее восстановление.

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Кроме этого, Украина предлагает ввести специальную пошлину на импорт российских товаров. Денежные средства могут пополнить фонд восстановления страны. По словам премьера, это экономический инструмент репараций, позволяющий действовать независимо от политических изменений в рф.

Санкции

Премьер-министр подчеркнул, что санкционное давление на россию остается важным инструментом, поскольку агрессор постоянно пытается его снизить.

По словам Шмыгаля, у Украины есть полное понимание и поддержка со стороны партнеров в этом вопросе.

Справка Finance.ua:

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение о будущем сотрудничестве в добыче полезных ископаемых. Меморандум - это не соглашение. Подписанный документ подтверждает намерения заключить полное соглашение в будущем;

украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

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