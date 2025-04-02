Соглашение о недрах не должно идти вразрез будущему вступлению Украины в ЕС, — Зеленский — Finance.ua
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Соглашение о недрах не должно идти вразрез будущему вступлению Украины в ЕС, — Зеленский

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Соглашение о недрах не должно идти вразрез будущему вступлению Украины в ЕС, — Зеленский
Соглашение о недрах не должно идти вразрез будущему вступлению Украины в ЕС, — Зеленский
В проекте нового расширенного соглашения Украины с США о полезных ископаемых нет никаких упоминаний о НАТО, но это соглашение не должно препятствовать будущему вступлению Украины в Евросоюз.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.
Зеленский сообщил, что над новым проектом этого соглашения сейчас работают украинская и американская команды.
«Точнее сказать, что сейчас больше работают юристы. Прежде всего, детали о юристах — говорить можно с командой наших министерств, потому что это соответствующие юридические компании. Есть к ним запрос. Есть несколько очень сильных компаний. Какая из этих юридических компаний будет работать — сейчас будет принято решение в ближайшие дни», — сообщил Зеленский.
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При этом, как подчеркнул президент, в соглашении о полезных ископаемых вопроса о членстве в НАТО нет и такого не было.
В то же время, по его словам, Украина связывает с этим соглашением вопрос Европейского Союза. Зеленский подчеркнул:
«Безусловно, когда мы говорим об этом соглашении, оно не может идти вразрез нашему даже не стремлению и не просто желанию, а нашему будущему вступлению в Европейский Союз. И потому это очень важно, что это не может быть отдельным документом, ничего не должно противоречить».
Как сказал президент, он сейчас не видит необходимости обсуждать какие-то риски, пока не дадут свою резолюцию юристы.
«И именно в таком формате, на такой стадии этого документа мы находимся», — сказал Зеленский.

Соглашение о полезных ископаемых — последние новости

Ранее сообщалось, что 28 марта в Министерство иностранных дел Украины по дипломатическим каналам от США поступил новый вариант соглашения о минеральных ресурсах.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина настроена на подписание этого документа, который должен отвечать национальным интересам, как США, так и Украины.
По мнению Сибиги, соглашение, предусматривающее усиленное присутствие мощного американского бизнеса в Украине — это вклад в инфраструктуру безопасности Украины.
По материалам:
УНІАН
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