В ОП рассказали, какие санкции против рф готовят США и ЕС — Finance.ua
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В ОП рассказали, какие санкции против рф готовят США и ЕС

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В ОП рассказали, какие санкции против рф готовят США и ЕС
В ОП рассказали, какие санкции против рф готовят США и ЕС
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что американские партнеры Украины готовят новый пакет санкций против рф.
Об этом он сказал в телеэфире.
«Что касается США: трудно сказать, какой будет американская политика. Она достаточно динамична. Но мы знаем, что американская сторона после инаугурации Трампа все время готовит вариант ужесточения санкций», — заявил Власюк.
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Он подчеркнул, что американские партнеры собирают информацию о механизмах противодействия деятельности теневого флота, а также российского ОПК.
«Также ведется подготовка финансовых и банковских санкций (против рф. — Ред). И только будет указание из Белого дома, очень скоро могут быть приняты санкционные обновления от американских партнеров. Их обязательно поддержат и британские партнеры», — добавил Власюк.
Он добавил, что узнать о новом санкционном пакете Евросоюза можно будет не раньше конца мая.
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«Во-первых, санкции оказывают существенное экономическое влияние на российскую федерацию. Во-вторых, ее оборонно-промышленный комплект лишат возможности развития. А потому — это действительно важные элементы сдерживания. Мы достаточно долгое время работаем с партнерами, чтобы санкции усиливались и не снимались. Есть ли сейчас какие-то готовые решения в ЕС? Наверное, нет. Работа над семнадцатым пакетом продолжается. Но реалистично говорить о его принятии можно будет только в конце мая.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.
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По материалам:
Укрінформ
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