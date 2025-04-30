В ОП рассказали, какие санкции против рф готовят США и ЕС — Finance.ua

В ОП рассказали, какие санкции против рф готовят США и ЕС Сегодня 09:29

В ОП рассказали, какие санкции против рф готовят США и ЕС

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что американские партнеры Украины готовят новый пакет санкций против рф.

Об этом он сказал в телеэфире.

«Что касается США: трудно сказать, какой будет американская политика. Она достаточно динамична. Но мы знаем, что американская сторона после инаугурации Трампа все время готовит вариант ужесточения санкций», — заявил Власюк.

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Он подчеркнул, что американские партнеры собирают информацию о механизмах противодействия деятельности теневого флота, а также российского ОПК.

«Также ведется подготовка финансовых и банковских санкций (против рф. — Ред). И только будет указание из Белого дома, очень скоро могут быть приняты санкционные обновления от американских партнеров. Их обязательно поддержат и британские партнеры», — добавил Власюк.

Он добавил, что узнать о новом санкционном пакете Евросоюза можно будет не раньше конца мая.

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«Во-первых, санкции оказывают существенное экономическое влияние на российскую федерацию. Во-вторых, ее оборонно-промышленный комплект лишат возможности развития. А потому — это действительно важные элементы сдерживания. Мы достаточно долгое время работаем с партнерами, чтобы санкции усиливались и не снимались. Есть ли сейчас какие-то готовые решения в ЕС? Наверное, нет. Работа над семнадцатым пакетом продолжается. Но реалистично говорить о его принятии можно будет только в конце мая.

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Укрінформ По материалам:

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