В ЕС готовят новый пакет санкций против россии — Finance.ua

В ЕС готовят новый пакет санкций против россии Сегодня 11:45 — Казна и Политика

ЕС

Европейский Союз готовит 17-й пакет санкций против россии из-за ее агрессии против Украины. В Киеве надеются, что новые ограничения станут важным инструментом давления на москву для достижения мира.

Об этом заявил Владимир Зеленский после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

О чем говорили

По его словам, встреча с фон дер Ляен была «хорошей» и посвящена шагам, которые помогут защитить жизнь украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.

«Отдельное внимание было уделено подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на россия для восстановления мира», — подчеркнул президент Украины.

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Также, по его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, по инициативе ReArm Europe.

ReArm Europe — план перевооружения Европы, инициированный в этом году главой Еврокомиссии. План предусматривает создание фонда в 150 млрд евро для усиления армий стран Евросоюза.

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