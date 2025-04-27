В ЕС готовят новый пакет санкций против россии — Finance.ua

В ЕС готовят новый пакет санкций против россии
Европейский Союз готовит 17-й пакет санкций против россии из-за ее агрессии против Украины. В Киеве надеются, что новые ограничения станут важным инструментом давления на москву для достижения мира.
Об этом заявил Владимир Зеленский после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
О чем говорили
По его словам, встреча с фон дер Ляен была «хорошей» и посвящена шагам, которые помогут защитить жизнь украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.
«Отдельное внимание было уделено подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на россия для восстановления мира», — подчеркнул президент Украины.
Также, по его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, по инициативе ReArm Europe.
ReArm Europe — план перевооружения Европы, инициированный в этом году главой Еврокомиссии. План предусматривает создание фонда в 150 млрд евро для усиления армий стран Евросоюза.
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