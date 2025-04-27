В ЕС готовят новый пакет санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС готовят новый пакет санкций против россии

Казна и Политика
30
ЕС
ЕС
Европейский Союз готовит 17-й пакет санкций против россии из-за ее агрессии против Украины. В Киеве надеются, что новые ограничения станут важным инструментом давления на москву для достижения мира.
Об этом заявил Владимир Зеленский после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

О чем говорили

По его словам, встреча с фон дер Ляен была «хорошей» и посвящена шагам, которые помогут защитить жизнь украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.
«Отдельное внимание было уделено подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на россия для восстановления мира», — подчеркнул президент Украины.
Читайте также
Также, по его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, по инициативе ReArm Europe.
ReArm Europe — план перевооружения Европы, инициированный в этом году главой Еврокомиссии. План предусматривает создание фонда в 150 млрд евро для усиления армий стран Евросоюза.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems