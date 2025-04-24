Великобритания ввела 150 новых санкций после удара по Украине — Finance.ua
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Великобритания ввела 150 новых санкций после удара по Украине

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Великобритания ввела 150 новых санкций после удара по Украине
Великобритания ввела 150 новых санкций после удара по Украине
Великобритания ввела новый пакет санкций против россии утром 24 апреля. Он включает, в частности, запрет на ввоз контроллеров видеоигр, используемых для управления дронами.
Об этом сообщает Politico.
Британское правительство запретило экспорт в россию контроллеров игровых консолей, которые используются для управления беспилотниками на линии фронта в Украине.
В частности, в новом пакете мероприятий, объявленном сегодня утром, содержащем 150 новых торговых санкций против россии, Великобритания также закрыла доступ к стране другим технологиям, включая программное обеспечение для изысканий и разработки новых нефтяных и газовых скважин.
«Сегодня мы используем наши полномочия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизнь украинцев и оградить британский бизнес от циничной эксплуатации со стороны россии», — заявил министр санкций Великобритании Стивен Доути.
Новые меры вступают в силу незамедлительно и отражают большую сосредоточенность британского правительства на торговых санкциях, а не на финансовых санкциях.
Сегодняшний пакет в основном сосредоточен на том, чтобы лишить инновационное программное обеспечение и технологии доступа к оборонному и энергетическому секторам россии, включая контроллеры видеоигр и передачу технологий, используемых в производстве товаров Common High Priority.
«Мы полностью запрещаем ввоз в россию контроллеров видеоигр, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками на передовой, а это значит, что игровые консоли больше не будут использоваться для убийства в Украине», — сказал министр.
К ним относятся электронные изделия, такие как усилители и схемы, описанные правительством как «критически важные» для российского военного развития.
Он также запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов в целях ограничения военного и промышленного потенциала россии.
«Ликвидация доходов россии от поставок энергоносителей опустошит военную казну путина — вот почему мы прекращаем продажу сложного программного обеспечения, которое используется для наживы на новых запасах нефти и газа, не позволяя использовать британский опыт для подпитки российской военной машины», — заявил Доути.
По материалам:
РБК-Україна
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