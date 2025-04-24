У администрации Трампа возникли противоречия относительно возможного снятия энергетических санкций с россии — Finance.ua

У администрации Трампа возникли противоречия относительно возможного снятия энергетических санкций с россии Сегодня 10:12

У администрации Дональда Трампа возникли противоречия по поводу возможного снятия энергетических санкций с россии, несмотря на публичное отрицание таких обсуждений госсекретарем США Марко Рубио и посланником американского президента Стивом Виткоффом.

Пять информированных собеседников Politico рассказали изданию, что в Белом доме продолжаются внутренние дискуссии по поводу возможной отмены санкций, в частности против газопровода «Северный поток-2», а также отдельных российских активов в Европе.

Это рассматривается в контексте потенциальных договоренностей о прекращении боевых действий между россией и Украиной.

По словам источников, приближенных к переговорному процессу, ключевую роль в продвижении идеи снятия ограничений играет специальный представитель США Стив Виткофф.

Он якобы поручил своей команде собрать полный список энергетических санкций, введенных Вашингтоном против москвы.

В то же время, в совместном заявлении, обнародованном Белым домом, госсекретарь США Марко Рубио и сам Виткофф отрицали наличие обсуждений по смягчению санкционного давления на россию.

«Это неправда. Ни у нас не было никаких разговоров об отмене санкций против россии в рамках мирного соглашения с Украиной. Это абсолютно вымышленная и безответственная информация от Politico, пятисортного издания. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью опровергнут эту выдумку», — говорится в их заявлении.

Один из источников сообщил, что, хотя Стив Виткофф предложил отменить энергетические санкции против россии, эта инициатива пока не получила существенной поддержки среди должностных лиц Белого дома.

По данным осведомленных источников, среди оппонентов идеи — не только Рубио, но и министр внутренних дел Даг Бергам, который одновременно возглавляет Совет по энергетическому доминированию при Белом доме.

Кроме того, часть американских чиновников считает, что Виткофф мог быть дезинформирован россией о возможном экономическом эффекте для США в случае возобновления коммерческих связей с москвой, — сообщил еще один осведомленный источник.

«В Белом доме идет внутренняя дискуссия между сторонниками энергетического доминирования — Бергамом, который хочет открыть рынки для американского СПГ, — и Виткоффом, который стремится приблизиться к россии», — рассказал один из собеседников.

Восстановление россией статуса главного поставщика энергоносителей в Европу станет «кровавой ванной для американских производителей (нефти и газа — ред.)», добавил он.

Економічна Правда По материалам:

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