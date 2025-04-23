Свириденко: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться — Finance.ua
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Свириденко: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться

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Свириденко: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться
Свириденко: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться
Украина никогда не признает оккупацию Крыма и не согласится на замороженный конфликт, «замаскированный под мир».
Об этом заявила первая вице-премьер-министр-министр экономики Юлия Свириденко.
Чиновница прокомментировала сегодняшние отложенные переговоры в Лондоне.
«В ходе сегодняшней встречи делегации Украины с партнерами в Лондоне мы подтверждаем принципиальную позицию: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Не будет никакого соглашения, которое даст россии более крепкие основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня — на суше, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом», — подчеркнула министр.
По ее словам, если россия пойдет на ограниченную паузу, Украина ответит тем же.
«Наш народ не согласится на замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить продолжительный мир», — подытожила Свириденко.
Напомним, президент Украины в понедельник, 21 апреля, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он отметил, что это был «хороший и детальный разговор». 23 апреля, в среду, украинские представители будут работать в Лондоне.
Как сообщала The Washington Post, украинские и европейские чиновники, которые соберутся в Лондоне, столкнутся с быстро разработанным предложением США о признании незаконной аннексии Крыма россией и заморозке линии фронта как части мирного соглашения.
Предложения США, представленные Украине на прошлой неделе в Париже, включают формальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма как российской территории и постепенное снятие санкций против россии в рамках предстоящего соглашения, согласно трем источникам, знакомым с ситуацией. В обмен на это москва остановит боевые действия в Украине.
Но уже сегодня, 23 апреля, главы министерств иностранных дел Украины, Великобритании, США, Франции и Германии отложили переговоры о прекращении российско-украинской войны. Вместо этого дискуссии состоятся между высокопоставленными чиновниками из пяти стран.
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