Укрпочта планирует в течение года запуск банка, аптеки и нового приложения — Finance.ua
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Укрпочта планирует в течение года запуск банка, аптеки и нового приложения

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Укрпочта планирует в течение года запуск банка, аптеки и нового приложения
Укрпочта планирует в течение года запуск банка, аптеки и нового приложения
Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский определил 10 задач для компании на ближайший год. Среди приоритетов — обновленное мобильное приложение, личный кабинет и полностью цифровые сервисы. Также планируется запуск почтоматов, зон самообслуживания и сети отделений, которые должны помочь уменьшить очереди.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.

План Смелянского

На этот год глава Укрпочты среди задач для команды определил:
  • запуск нового мобильного приложения, личного кабинета и цифровых сервисов для клиентов;
  • запуск почтоматов;
  • запуск агентской сети отделений и зон самообслуживания;
  • запуск курьерской доставки на электроциклах и трициклах для почтальонов по всей стране;
  • 100% автоматизация сортировки газет и писем и запуск электронной марки;
  • 100% цифровизация процессов в отделениях: запуск новой фронтофисной системы и 100% автоматизация почтальонов;
  • запуск Укрпочта-Банка;
  • запуск Укрпочта — Аптека;
  • запуск пакетных предложений для клиентов, программы лояльности и системы CRM;
  • оптимизация затрат и внедрение новых технологий на основе ИИ.
По словам Смелянского, за последние годы численность административного персонала уменьшили свыше 8 000 до 3 000 человек, а общее количество работников с 78 000 до 30 000. При этом доход компании вырос в три раза, а средняя зарплата производственного персонала — в 7 раз.

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Напомним, ранее Смелянский заявлял, что первые услуги нового государственного банка «Укрпочты» заработают уже летом. Украинцы смогут расплачиваться картой где угодно, где есть связь. Полноценный запуск инфраструктуры планируется через 6−8 месяцев.
3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о создании банка финансовой инклюзии.
Документ предусматривает введение нового вида банка, работающего на основе ограниченной банковской лицензии.
Главная задача таких учреждений — предоставлять финансовые услуги тем, кто имеет к ним ограниченный доступ: в частности, людям в прифронтовых и деоккупированных регионах, социально уязвимым группам и микропредприятиям.
По материалам:
Finance.ua
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