Предпродажа XYZVerse на волне криптовалютного бума: сможет ли повторить рост Ethereum и взлет Bitcoin до 108 000 $? — Finance.ua

ПРОМО Предпродажа XYZVerse на волне криптовалютного бума: сможет ли повторить рост Ethereum и взлет Bitcoin до 108 000 $? Сегодня 14:25 — Криптовалюта

Предпродажа XYZVerse на волне криптовалютного бума: сможет ли повторить рост Ethereum и взлет Bitcoin до 108 000 $?

В то время как институциональные инвесторы устремляются в криптовалюты, предпродажа XYZVerse стартует в решающий момент. Сможет ли этот новый игрок повторить впечатляющий рост Ethereum за последнее десятилетие или сравняться с прогнозируемым ростом Bitcoin до 108 000 долларов? Ставки высоки, и потенциал значительной прибыли очевиден. В этой статье мы рассмотрим, сможет ли XYZVerse достичь впечатляющего роста.

$XYZ открывает статус G.O.A.T., ранние инвесторы готовы к огромной прибыли

XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мемкойнов, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Этот проект, созданный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, — не просто еще один токен, а растущее сообщество, построенное на страсти к игре.

Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин. И люди обращают на это внимание — недавно он получил звание С помощью смелой концепцииXYZVerse стремится к большему, чем обычный мем-коин. И люди обращают на это внимание — недавно он получил звание Лучшего нового мем-проекта.

Что отличает $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Вдохновленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком отличия для тех, кто живет спортом и криптовалютами.

$XYZ уже доступен до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, и токен можно приобрести по специальной цене до листинга.

Стартовая цена: 0,0001

Текущая цена: 0,003333

Следующий этап: 0,005

Окончательная цена предварительной продажи: 0,02

После предварительной продажи токен $XYZ будет размещен на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительной продаже.

На данный момент инвестировано более 14 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой цене в ходе предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому продвижению предварительной продажи. Первые покупатели получают самые низкие цены, максимально увеличивая свою потенциальную прибыль.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) за последнюю неделю вырос на 10,64%. Этот недавний рост указывает на краткосрочное восстановление его цены. Текущий торговый диапазон находится между 2283,65 и 2624,64 долларами, что указывает на некоторую волатильность.

За последний месяц цена Ethereum снизилась на 2,76%. За последние шесть месяцев она упала на 26,11%. Эти цифры указывают на более длительную нисходящую тенденцию. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 49,18, близком к нейтральному, что свидетельствует о сбалансированных настроениях рынка.

Для продолжения роста цены Ethereum необходимо преодолеть ближайший уровень сопротивления на отметке 2748,90 доллара. В случае успеха он может нацелиться на второй уровень сопротивления на отметке 3089,89 доллара, что представляет собой значительный процентный рост. С другой стороны, уровни поддержки на отметках 2066,92 и 1725,93 доллара могут помочь предотвратить дальнейшее падение. Стохастический индикатор на уровне 19,64 указывает на перепроданность монеты, что может привести к отскоку цены.

Биткойн (BTC)

За последние шесть месяцев цена биткойна выросла на 15,09%. В настоящее время он торгуется в диапазоне от 102517 до 111338 долларов. За последнюю неделю цена выросла на 6,39%, продемонстрировав положительную краткосрочную динамику. Месячный рост составляет 3,26%, что указывает на устойчивый рост.

10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние близки и составляют 107660,32 и 107450,56 долларов соответственно. Это указывает на стабильность цен. Индекс относительной силы составляет 42,57, что означает, что биткойн не перекуплен и не перепродан. Однако уровень MACD составляет -59,15, что указывает на возможный нисходящий импульс. Стохастический показатель составляет 14,74, что указывает на состояние перепроданности.

Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 114326 долларов. Прорыв этого уровня может привести к следующему сопротивлению на уровне 123147 долларов, что означает рост примерно на 10%. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 96683 долларов, что примерно на 6% ниже текущей цены. Если цена упадет еще ниже, вторая поддержка будет на уровне 87862 долларов. Трейдеры следят за этими уровнями, чтобы понять, продолжит ли биткойн рост или столкнется с откатом.

Заключение

В то время как ETH и BTC демонстрируют хорошие результаты в текущем бычьем тренде, XYZVerse выделяется как пионерский мемкоин, объединяющий фанатов всех видов спорта и нацеленный на массовый рост.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

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