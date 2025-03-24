В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

106
В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии
В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии
В ходе переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждалась безопасность судоходства и приостановка атак на украинские порты. Также во время встречи речь шла об обмене пленными.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.
В ходе переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии 23 марта обсуждали прекращение обстрелов украинских портов не только в Одессе.
Читайте также
Встреча затронула также вопросы инфраструктуры и безопасности судоходства, в частности, обсуждали обоюдное прекращение огня и возвращение украинских детей и военнопленных.
«Речь шла о взаимном прекращении огня — мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты», — сказал он.
Сергей Лещенко, важной темой была безопасность украинских портов, функционирующих под угрозой обстрелов.
Читайте также
Речь шла о том, чтобы избежать атак на портовую инфраструктуру в Херсонской области, Николаевской области и Одессе. Лещенко отметил, что переговоры — это технический процесс, подобные встречи станут регулярными.
Также рассматривали возможность обмена военнопленными и возвращения украинских детей, удерживаемых врагом.
Напомним, что продолжавшиеся около пяти часов переговоры между Украиной и США в Эр-Рияде завершились конструктивной дискуссией, по словам министра обороны Рустема Умерова. Обсуждались технические аспекты, в частности, вопросы защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры.
Эти переговоры проходят на фоне инициативы Трампа по поводу всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня, на которое согласилась Украина, но только при условии, что и россия предпримет подобный шаг.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems