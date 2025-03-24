В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии — Finance.ua

В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии Сегодня 14:10

В ОП раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

В ходе переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждалась безопасность судоходства и приостановка атак на украинские порты. Также во время встречи речь шла об обмене пленными.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

В ходе переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии 23 марта обсуждали прекращение обстрелов украинских портов не только в Одессе.

Встреча затронула также вопросы инфраструктуры и безопасности судоходства, в частности, обсуждали обоюдное прекращение огня и возвращение украинских детей и военнопленных.

«Речь шла о взаимном прекращении огня — мы не атакуем их объекты на море, в том числе речные, они не атакуют наши объекты и наши порты», — сказал он.

Сергей Лещенко, важной темой была безопасность украинских портов, функционирующих под угрозой обстрелов.

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Речь шла о том, чтобы избежать атак на портовую инфраструктуру в Херсонской области, Николаевской области и Одессе. Лещенко отметил, что переговоры — это технический процесс, подобные встречи станут регулярными.

Также рассматривали возможность обмена военнопленными и возвращения украинских детей, удерживаемых врагом.

Напомним, что продолжавшиеся около пяти часов переговоры между Украиной и США в Эр-Рияде завершились конструктивной дискуссией, по словам министра обороны Рустема Умерова. Обсуждались технические аспекты, в частности, вопросы защиты энергетических объектов и критической инфраструктуры.

Эти переговоры проходят на фоне инициативы Трампа по поводу всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня, на которое согласилась Украина, но только при условии, что и россия предпримет подобный шаг.

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