Прекращение огня, немедленные мирные переговоры и возобновление военной помощи. О чем договорились Украина и США в Джидде — Finance.ua
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Прекращение огня, немедленные мирные переговоры и возобновление военной помощи. О чем договорились Украина и США в Джидде

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Прекращение огня, немедленные мирные переговоры и возобновление военной помощи. О чем договорились Украина и США в Джидде
Прекращение огня, немедленные мирные переговоры и возобновление военной помощи. О чем договорились Украина и США в Джидде, Фото: president.gov.ua
В Саудовской Аравии, в городе Джидда, 11 марта прошли переговоры украинской и американской делегаций. Ключевые темы: путь к миру и двусторонние отношения Украины и США. Вашингтон ожидает положительных новостей после встречи. Представитель Белого дома заявила, что переговоры были продуктивными.
Совместное заявление по результатам встречи опубликовал офис президента Украины.
Украинская делегация выразила благодарность президенту Трампу, Конгрессу и народу США за поддержку в достижении прогресса на пути к миру.

Результаты переговоров:

  • Прекращение огня. Украина поддержала предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня с возможностью продолжения при условии взаимного исполнения россией. США подчеркнули, что взаимность россии является ключевой для мира.
  • Возобновление поддержки США. Вашингтон отменит паузу в обмене разведданными и возобновит безопасностную помощь Украине.
  • Гуманитарные инициативы. Обсуждены важность гуманитарных усилий, в частности, обмена пленными, освобождения гражданских лиц и возвращения принудительно перемещенных украинских детей во время прекращения огня.
  • Переговорный процесс. Стороны договорились немедленно начать переговоры о достижении устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями россии, а Украина отметила привлечение европейских партнеров.
  • Экономическое сотрудничество. Страны договорились заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины «для укрепления ее экономики и обеспечения процветания и безопасности».
Комментируя результаты переговоров, президент Владимир Зеленский заявил, что американская сторона предложила сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня, не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта.
«Украина воспринимает это предложение, мы считаем это положительным, мы готовы сделать такой шаг. Соединенные Штаты Америки должны убедить россию сделать это. То есть мы соглашаемся, и если „русские“ согласятся — в тот момент тишина заработает», — заявил Зеленский.
По материалам:
Forbes.ua
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