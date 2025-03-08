россия пытается вернуть западные компании после переговоров с США — СМИ
После активизации переговоров между США и россией в одну из западных компаний поступили звонки с предложением вернуться на рынок рф.
Об этом сообщает Financial Times.
Как пишет издание, российское правительство планировало встречу, чтобы обсудить пути возвращения западных компаний в россию. Чиновники спрашивали в телефонном разговоре, заинтересована ли компания в потенциальном возвращении.
Отношение компаний
Сама компания, которую не называют, сообщила, что пока слишком рано обсуждать возвращение своих торговых марок. Однако ее представитель сказал: «Совершенно очевидно, что многие компании ищут эти возможности».
По оценкам Киевской школы экономики, за три года полномасштабной войны иностранные компании понесли по меньшей мере $167 млрд прямых убытков, включая списания и судебные решения, которые привели к частичной конфискации активов.
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Активы американских компаний, в том числе ExxonMobil, JPMorgan и Universal Beverages, были арестованы на сумму более $4 млрд, причем на американские группы приходится около трети общих потерь западных компаний.
Препятствия для возврата
Западные руководители и их советники по вопросам россии заявили, что еще рано ждать возвращения крупных иностранных брендов.
«Многие из них пережили болезненный и дорогостоящий процесс ухода, поскольку москва ввела растущие сборы, правила и давление с целью продажи определенным влиятельным покупателям. В определенный момент две крупные транснациональные компании, пытавшиеся выйти из россии — Carlsberg и Danone — подверглись конфискации своего российского бизнеса государством», — говорится в статье.
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Несмотря на это, люди, работающие с покинувшими россию компаниями, говорят, что после того как Вашингтон и москва провели переговоры в Саудовской Аравии в этом месяце, они увидели растущий интерес к возвращению — якобы именно со стороны США.
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