россия и Сербия договариваются о новом газовом контракте — Finance.ua

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россия и Сербия договариваются о новом газовом контракте

Энергетика
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Сербия ведет переговоры о новом контракте на поставку газа из россии сроком на 30 лет.
Стороны уже достигли соглашения по объемам поставок. По новому контракту Сербия будет получать по трубопроводу Балканский поток 2,5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время страна импортирует 2,2 млрд кубометров газа в год. Как пишет Wprost, об этом заявил президент государственной газовой компании Srbijagas Душан Баятович.
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В настоящее время переговоры между представителями Сербии и россии сосредоточены на установлении цены на газ.
Сербия закупает газ у россии по трехлетнему контракту, который вступил в силу в 2022 году и заканчивается в мае 2025 года. Цены на газ по этому соглашению являются одними из самых низких в Европе, подчеркивают сербские власти.
Сербия, в отличие от многих стран Евросоюза, не приняла решения об ограничении импорта российских энергоресурсов.
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россия остается основным поставщиком газа в Сербию. Внутренняя добыча газа покрывает всего 15% годового спроса страны. В последние годы Сербия начала диверсифицировать поставки газа. В 2023 году страна начала получать газ из Азербайджана по газопроводу, проходящему через Болгарию. Эти инвестиции частично финансировались из фондов ЕС.
Ранее сообщалось, что США намерены наложить санкции на крупнейшую сербскую энергетическую компанию NIS, поскольку российский Газпром является конечным бенефициаром более 50% ее акций.
По материалам:
НВ
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