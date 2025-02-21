После российских ударов Украина лишилась 40% добычи газа, — Reuters Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи на 40% после российских ракетных ударов по сектору. Об этом сообщает агентство Reuters , ссылаясь на анонимный высокопоставленный источник в отрасли.

Отмечается, что до российских ракетных и дроновых атак Украина добывала около 52 миллионов кубометров газа в день, в то время как зимой потребляла от 110 до 140 миллионов кубометров в день. Дефицит газа покрывался за счет газовых хранилищ.

«Мы могли бы обойтись без импорта в этом отопительном сезоне, но атаки на добычу вынуждают нас импортировать газ, чтобы компенсировать это сокращение внутренней добычи», — сказал анонимный источник.

Украинский оператор газотранспортной системы сообщил, что страна начала увеличивать импорт газа в начале февраля, и с тех пор объемы импорта выросли почти в 10 раз до более чем 20 млн кубометров в сутки.

По словам источников агентства, у Украины — низкие запасы газа в хранилищах, но с запланированным импортом и внутренней добычей газа она сможет пройти отопительный сезон, который обычно начинается в конце октября и заканчивается в апреле, без ограничений для промышленности и домохозяйств.

УНІАН По материалам:

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