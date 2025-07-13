Как жара влияет на современные автомобили: основные риски — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как жара влияет на современные автомобили: основные риски

Технологии&Авто
10
Как жара влияет на современные автомобили: основные риски
Как жара влияет на современные автомобили: основные риски
Летние знойные дни могут стать настоящим вызовом для вашего автомобиля. Эксперты предупреждают, что уже при температуре +30−35°C транспортное средство может испытать серьезные повреждения, хотя большинство производителей гарантируют работоспособность до +45°C.
Об основных рисках от жары для современных автомобилей рассказывает Ampercar.

Перегрев двигателя — самая распространенная проблема

Система охлаждения новых автомобилей справляется с высокими температурами только при небольших нагрузках.
Читайте также
Быстрая езда по трассе менее опасна, чем медленная буксировка или длительное буксование в песке.
С течением времени эффективность системы снижается из-за отложения и загрязнения радиатора, что увеличивает риск перегрева даже при меньших температурах.

Топливная система под угрозой

Современные автомобили меньше подвержены образованию паровых пробок, но проблема не исчезла полностью.
Читайте также
Особенно опасно открывание бензобака при неисправной вентиляции — это может привести к выбросу паров топлива и потенциальному возгоранию.

Детонация двигателя

Перегретый мотор становится уязвимым к детонации, особенно при заправке топливом с низким октановым числом.
Металлический стук в двигателе может разрушить мотор в считанные минуты, поэтому при первых симптомах необходимо снизить нагрузку и срочно долить высокооктановое топливо.

Автоматические коробки передач

Перегрев АКПП или вариатора в жару резко сокращает ресурс рабочей жидкости.
Читайте также
Высокие температуры приводят к подгоранию фрикционов и отвердению резиновых уплотнений, что может стоить тысячи долларов на ремонт.

Тормозная система

Интенсивное торможение в жару может привести к перегреву колодок, что резко снижает эффективность торможения и может привести к отрыванию их от металлического основания.
Наиболее опасная ситуация — резкое охлаждение разогретых тормозных дисков, например, при проезде через лужу от поливочной машины.

Проблемы с шинами

Зимние шины на раскаленном асфальте теряют сцепление и быстро изнашиваются.
Читайте также
Даже всесезонные шины показывают худшие характеристики по сравнению с летними в жаркую погоду.

Кондиционер и электроника

Неправильно заправленный кондиционер может отказать именно тогда, когда больше всего нужен. Избыток хладагента приводит к критическому повышению давления в системе.
Аккумулятор также страдает от жары — возможно выкипание электролита, особенно при повышенном напряжении генератора.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems