Как жара влияет на современные автомобили: основные риски — Finance.ua

Как жара влияет на современные автомобили: основные риски Сегодня 05:07 — Технологии&Авто

Как жара влияет на современные автомобили: основные риски

Летние знойные дни могут стать настоящим вызовом для вашего автомобиля. Эксперты предупреждают, что уже при температуре +30−35°C транспортное средство может испытать серьезные повреждения, хотя большинство производителей гарантируют работоспособность до +45°C.

Об основных рисках от жары для современных автомобилей рассказывает Ampercar.

Перегрев двигателя — самая распространенная проблема

Система охлаждения новых автомобилей справляется с высокими температурами только при небольших нагрузках.

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Быстрая езда по трассе менее опасна, чем медленная буксировка или длительное буксование в песке.

С течением времени эффективность системы снижается из-за отложения и загрязнения радиатора, что увеличивает риск перегрева даже при меньших температурах.

Топливная система под угрозой

Современные автомобили меньше подвержены образованию паровых пробок, но проблема не исчезла полностью.

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Особенно опасно открывание бензобака при неисправной вентиляции — это может привести к выбросу паров топлива и потенциальному возгоранию.

Детонация двигателя

Перегретый мотор становится уязвимым к детонации, особенно при заправке топливом с низким октановым числом.

Металлический стук в двигателе может разрушить мотор в считанные минуты, поэтому при первых симптомах необходимо снизить нагрузку и срочно долить высокооктановое топливо.

Автоматические коробки передач

Перегрев АКПП или вариатора в жару резко сокращает ресурс рабочей жидкости.

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Высокие температуры приводят к подгоранию фрикционов и отвердению резиновых уплотнений, что может стоить тысячи долларов на ремонт.

Тормозная система

Интенсивное торможение в жару может привести к перегреву колодок, что резко снижает эффективность торможения и может привести к отрыванию их от металлического основания.

Наиболее опасная ситуация — резкое охлаждение разогретых тормозных дисков, например, при проезде через лужу от поливочной машины.

Проблемы с шинами

Зимние шины на раскаленном асфальте теряют сцепление и быстро изнашиваются.

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Даже всесезонные шины показывают худшие характеристики по сравнению с летними в жаркую погоду.

Кондиционер и электроника

Неправильно заправленный кондиционер может отказать именно тогда, когда больше всего нужен. Избыток хладагента приводит к критическому повышению давления в системе.

Аккумулятор также страдает от жары — возможно выкипание электролита, особенно при повышенном напряжении генератора.

Ampercar По материалам:

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