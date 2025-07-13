Как жара влияет на современные автомобили: основные риски — Finance.ua

Как жара влияет на современные автомобили: основные риски
Летние знойные дни могут стать настоящим вызовом для вашего автомобиля. Эксперты предупреждают, что уже при температуре +30−35°C транспортное средство может испытать серьезные повреждения, хотя большинство производителей гарантируют работоспособность до +45°C.
Об основных рисках от жары для современных автомобилей рассказывает Ampercar.
Перегрев двигателя — самая распространенная проблема
Система охлаждения новых автомобилей справляется с высокими температурами только при небольших нагрузках.
Быстрая езда по трассе менее опасна, чем медленная буксировка или длительное буксование в песке.
С течением времени эффективность системы снижается из-за отложения и загрязнения радиатора, что увеличивает риск перегрева даже при меньших температурах.
Топливная система под угрозой
Современные автомобили меньше подвержены образованию паровых пробок, но проблема не исчезла полностью.
Особенно опасно открывание бензобака при неисправной вентиляции — это может привести к выбросу паров топлива и потенциальному возгоранию.
Детонация двигателя
Перегретый мотор становится уязвимым к детонации, особенно при заправке топливом с низким октановым числом.
Металлический стук в двигателе может разрушить мотор в считанные минуты, поэтому при первых симптомах необходимо снизить нагрузку и срочно долить высокооктановое топливо.
Автоматические коробки передач
Перегрев АКПП или вариатора в жару резко сокращает ресурс рабочей жидкости.
Высокие температуры приводят к подгоранию фрикционов и отвердению резиновых уплотнений, что может стоить тысячи долларов на ремонт.
Тормозная система
Интенсивное торможение в жару может привести к перегреву колодок, что резко снижает эффективность торможения и может привести к отрыванию их от металлического основания.
Наиболее опасная ситуация — резкое охлаждение разогретых тормозных дисков, например, при проезде через лужу от поливочной машины.
Проблемы с шинами
Зимние шины на раскаленном асфальте теряют сцепление и быстро изнашиваются.
Даже всесезонные шины показывают худшие характеристики по сравнению с летними в жаркую погоду.
Кондиционер и электроника
Неправильно заправленный кондиционер может отказать именно тогда, когда больше всего нужен. Избыток хладагента приводит к критическому повышению давления в системе.
Аккумулятор также страдает от жары — возможно выкипание электролита, особенно при повышенном напряжении генератора.
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