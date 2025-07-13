Руководители ведущих компаний в США рассказали, потеряют ли сотрудники работу из-за ИИ — Finance.ua

Руководители ведущих компаний в США рассказали, потеряют ли сотрудники работу из-за ИИ Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Руководители ведущих компаний в США рассказали, потеряют ли сотрудники работу из-за ИИ

Мир технологий стремительно меняется, и искусственный интеллект становится одной из главных тем обсуждений в бизнес-среде. Руководители ведущих компаний, таких как Ford, Amazon и JPMorgan Chase, открыто говорят о влиянии ИИ на рынок труда. Их прогнозы вызывают тревогу, ведь речь идет о возможном сокращении рабочих мест на десятки процентов.

Об этом пишет WSJ.

Прогнозы CEO: ИИ как угроза для офисных работников

Вопрос о том, как ИИ повлияет на занятость, уже не является гипотетическим. Руководители крупных корпораций все чаще высказывают мнение, что технологии заменят значительную часть рабочих мест, особенно в офисном секторе.

Джим Фарли, CEO Ford Motor Company, заявил , что ИИ может заменить «буквально половину всех офисных работников в США». Он подчеркнул, что многие люди в этой сфере останутся позади из-за быстрого развития технологий.

Энди Джесси, CEO Amazon, в своем внутреннем меморандуме предупредил сотрудников о сокращении корпоративного штата в ближайшие годы из-за внедрения генеративного ИИ. По его словам, технологии автоматизируют рутинные задачи, что уменьшит потребность в определенных ролях.

Марианна Лейк, руководитель потребительского подразделения JPMorgan Chase, сообщила инвесторам, что банк планирует сократить штат на 10% в областях операций и обслуживания счетов благодаря ИИ. Она добавила, что это консервативная оценка, и сокращения могут быть больше.

Читайте также Xiaomi выпустила свои первые умные очки с ИИ: что они умеют и сколько стоят

Такие заявления вызывают беспокойство, ведь речь идет не только об отдельных компаниях, но и о целях отрасли, которые могут претерпеть трансформации.

От финансов до технологий, от автомобилестроения до розничной торговли — ИИ проникает повсюду, обещая повышение эффективности, но в то же время ставя под угрозу рабочие места.

Подтверждаются ли прогнозы данными

Несмотря на громкие заявления, текущая ситуация на рынке труда выглядит менее драматично.

Согласно последнему отчету Бюро статистики труда США за июнь 2025 года, экономика прибавила 147 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился с 4.2% до 4.1%. Основной прирост произошел в государственном секторе, здравоохранении и сфере услуг.

Однако есть и тревожные сигналы. Долговременная безработица (более 6 месяцев) выросла со 190 тысяч до 1,6 миллиона человек, а доля людей, которые не могут найти работу в течение 15 недель и более, достигла 38,3% - уровня, которого не было со времен пандемии.

Эти данные свидетельствуют о том, что проблемы на рынке труда существуют, но они не обязательно связаны с ИИ.

Экономические исследователи Джеффри Фанк и Гэри Смит отмечают , что доходы от внедрения крупных языковых моделей (LLM) значительно ниже обещаний технологической индустрии.

Читайте также Для чего украинцы используют ИИ — результаты опроса

То, что представляется как автоматизация через ИИ, часто является комбинацией сокращений ради экономии, аутсорсинга и насыщения рынка труда.

Что это значит для нас

Прогнозы CEO о массовых сокращениях из-за ИИ могут показаться преувеличенными, но они отражают реальную тенденцию — компании активно ищут способы повысить эффективность с помощью технологий.

В то же время текущие данные демонстрируют, что рынок труда пока держится, хоть и с определенными проблемами.

Для работников это означает необходимость адаптироваться, овладевать новыми навыками и быть готовыми к переменам.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.