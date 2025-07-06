97% людей пользуются ИИ бесплатно: как это влияет на рынок — Finance.ua

97% людей пользуются ИИ бесплатно: как это влияет на рынок
Приблизительно 1,8 миллиарда человек пользовались инструментами искусственного интеллекта, и 97% из них делают это бесплатно. Из-за этого технологические компании теряют прибыль.
Об этом говорится в отчете американской компании венчурного капитала Menlo Ventures.
Как это влияет на рынок
Компания подсчитала, что если бы 1,8 миллиарда пользователей платили по $20 ежемесячно, то рынок искусственного интеллекта мог бы достичь $432 миллиарда, а не $12 миллиардов, как сейчас.
Инвестор Шон Кэролан считает, что есть несколько способов, как сделать пользователей «платными».
Например, добавить функции памяти или позволить ИИ получать доступ к аккаунтам и проводить транзакции от имени пользователя, делать премиум-подписки более привлекательными.
Это может мотивировать людей оформить подписку, вместо того чтобы идти в другие сервисы после окончания бесплатного периода.
Однако более важно то, как сделать сервис бесплатным для пользователя, но зарабатывать другими способами, в частности через партнерства или рекламу.
Искусственный интеллект способен улучшить таргетированную рекламу, потому что учитывает поисковые запросы и историю действий пользователей.
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