97% людей пользуются ИИ бесплатно: как это влияет на рынок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

97% людей пользуются ИИ бесплатно: как это влияет на рынок

Технологии&Авто
43
97% людей пользуются ИИ бесплатно: как это влияет на рынок
97% людей пользуются ИИ бесплатно: как это влияет на рынок
Приблизительно 1,8 миллиарда человек пользовались инструментами искусственного интеллекта, и 97% из них делают это бесплатно. Из-за этого технологические компании теряют прибыль.
Об этом говорится в отчете американской компании венчурного капитала Menlo Ventures.

Как это влияет на рынок

Компания подсчитала, что если бы 1,8 миллиарда пользователей платили по $20 ежемесячно, то рынок искусственного интеллекта мог бы достичь $432 миллиарда, а не $12 миллиардов, как сейчас.
Читайте также
Инвестор Шон Кэролан считает, что есть несколько способов, как сделать пользователей «платными».
Например, добавить функции памяти или позволить ИИ получать доступ к аккаунтам и проводить транзакции от имени пользователя, делать премиум-подписки более привлекательными.
Это может мотивировать людей оформить подписку, вместо того чтобы идти в другие сервисы после окончания бесплатного периода.
Читайте также
Однако более важно то, как сделать сервис бесплатным для пользователя, но зарабатывать другими способами, в частности через партнерства или рекламу.
Искусственный интеллект способен улучшить таргетированную рекламу, потому что учитывает поисковые запросы и историю действий пользователей.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems