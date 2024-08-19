«росатом» получает сотни миллионов долларов через свою дочернюю компанию в Нидерландах — Finance.ua

«росатом» получает сотни миллионов долларов через свою дочернюю компанию в Нидерландах Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

«росатом» получает сотни миллионов долларов через свою дочернюю компанию в Нидерландах

«росатом» использует дочернюю компанию в Нидерландах Uranium One Cooperative для получения сотен миллионов долларов доходов, и пока что Европа не готова вводить санкции против ядерного сектора рф.

Об этом говорится в воскресной публикации местного медиаресурса NOS , ссылающегося на недавно опубликованный годовой отчет дочерней компании.

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Отмечается, что россия получает выгоду от зависимости Европы даже во время войны с Украиной. Из-за этой зависимости западные правительства пока не решаются наложить санкции на государственную компанию «росатом», которая управляет захваченной Запорожской АЭС.

Через свою нидерландскую дочернюю фирму «росатом» активно участвует в добыче ядерного сырья в Казахстане и Танзании.

Из этих стран выручка поступает в Нидерланды, а затем переправляется в россию. В 2022 году Uranium One Cooperative получила 240,6 млн долларов прибыли. Десятки миллионов из них были перечислены материнской компании в рф.

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Торговля ураном и другие виды деятельности также ежегодно приносят российской казне немалую сумму денег. Согласно годовому отчету, «росатом» в 2022 году уплатил более 291 млрд рублей (3,1 млрд евро) налогов.

Несмотря на этот денежный поток в россию, «росатом» остается защищенным от санкций со стороны Европы, поскольку ядерный сектор на Западе не может обойтись без компании, охватывающей 35% рынка обогащенного урана в мире.

Кроме того, от российских поставок ядерного топлива зависят старые советские АЭС (типа ВВЭР) в Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии и Финляндии.

Европейский импорт ядерного топлива из россии в прошлом году удвоился. В частности, Словакия и Чехия значительно нарастили закупку предположительно в ожидании будущих санкций.

Тем временем из Вашингтона от обеих партий все громче раздаются призывы к введению санкций против ядерного сектора рф. Сами Штаты запретят импорт российского урана с 2028 года.

Укрінформ По материалам:

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