В Турции арестовали средства «Росатома» на строительство АЭС — Finance.ua

В Турции арестовали средства «Росатома» на строительство АЭС
Средства, которые «Росатом» перечисляет в Турцию на строительство АЭС «Аккую» — крупнейшего российско-турецкого инвестпроекта — попадают под арест, сообщил глава госкорпорации рф Алексей Лихачев.
Об этом сообщает The Moscow Times.
В Турции россия строит первую в стране атомную электростанцию мощностью 4800 МВт. Она должна начать производить электроэнергию уже в этом году.
«Система взаиморасчетов под ударом. Они арестовывают деньги», — пожаловался Лихачев.
В «Росатоме» заявили, что американцы ответственны за арест средств, которые «ходят между юридическими лицами и банками», работающими с российской госкорпорацией.
Лихачев признал, что реализации проекта АЭС в Турции, оцениваемого в $25 млрд и полностью оплачиваемого россией, препятствуют западные санкции. И несмотря на то, что «Росатом» не находится под ограничительными мерами, в санкционные списки включены несколько его дочерних структур, среди них, в частности, АО «Атомстрой» (разрабатывает технологии монтажа ядерных установок) и АО Точмаш (производит центрифуги для обогащения урана).
Однако, несмотря на санкции, по словам Лихачева, «Росатом» продолжает строительство АЭС в Турции.
Межправительственное соглашение Турции и россии по строительству и эксплуатации АЭС «Аккую» подписали еще в 2010 году. Физический запуск АЭС намечен на 2024 год.
В то же время власти Турции планируют возвести еще три АЭС, а также рассматривают закупку небольших модульных реакторов. В настоящее время Минэнерго страны ведет переговоры с американскими подрядчиками, а также с компаниями из Южной Кореи и КНР, сообщает Reuters со ссылкой на должностное лицо ведомства.
США проявляют серьезный интерес к цели Турции увеличить свою ядерную энергетическую мощность и построить новые электростанции, заявил официальный представитель Юсуф Джейлан.
Заметим, что вопреки санкциям против рф, атомная корпорация «Росатом» привлечена к строительству более трети новых реакторов в Китае, Индии, Иране и Египте. россия остается ведущим экспортером атомных электростанций.
До 24 февраля 2022 года россияне контролировали около половины всех международных контрактов на:
- строительство атомных электростанций;
- поставки реакторов и топлива;
- вывод из эксплуатации и обращение с отходами.
Еще 40% рынка контролировали такие страны как Китай, Франция, Япония, Южная Корея и США. В настоящее время рф реализует ядерные проекты, превосходящие длительные контракты на поставку газа.
В частности, около десяти лет продлится строительство одной атомной электростанции, а срок эксплуатации реактора — 60 лет. Еще 10−20 лет и больших средств занимает подготовка к демонтажу, включая удаление радиоактивных компонентов.
Росатом активно работает на Глобальном Юге. За последние два года генеральный директор Алексей Лихачев посещал эти страны почти столько же раз, сколько за весь период с 2016 по 2022 год.
Компания подписала около 20 меморандумов о взаимопонимании со странами Африки и Латинской Америки, включая Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо и Бразилию. В Гане россия начала подготовку заявки на строительство первой в стране атомной электростанции.
В этом году россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве небольшого модульного реактора мощностью 330 МВт.
Также россияне привлечены в проекте Венгерской АЭС «Пакш» мощностью 2400 МВт, строительство которой «Росатом» получил без конкурса в 2014 году. Соглашение не пострадало из-за вторжения в Украину и планируется к запуску в начале 2030-х годов.
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