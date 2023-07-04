«росатом» окончательно прекратил деятельность в Чехии — Finance.ua
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«росатом» окончательно прекратил деятельность в Чехии

Фондовый рынок
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«росатом» окончательно прекратил деятельность в Чехии
«росатом» окончательно прекратил деятельность в Чехии
российская госкорпорация «росатом» спустя более года после начала полномасштабного вторжения рф в Украину окончательно прекратила свою деятельность в Чешской Республике.
Об этом сообщает Radio Prague International.
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Местный филиал компании на данный момент исключен из коммерческого реестра, все его сотрудники уволились раньше. Коммуникационное агентство, работавшее на росатом, также остановило свою деятельность, оставив после себя долги.
Ранее росатом подал заявку на участие в тендере на строительство нового энергоблока на чешской АЭС Дукованы, однако правительство Чехии исключило российский концерн из тендера после раскрытия роли российского ГРУ во взрыве складов боеприпасов в Врбетице.
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До сих пор в Чешской Республике располагался завод венгерского филиала, который в последнее время функционировал как центр компании в Центральной Европе.
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский союз уже разрабатывать следующий пакет санкций против россии, в который, по его мнению, следует включить госкорпорацию рф «росатом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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