В МИД назвали "циничные" причины, почему ЕС не вводит санкции против Росатома — Finance.ua

В МИД назвали "циничные" причины, почему ЕС не вводит санкции против Росатома Сегодня 15:33

Запад не вводит санкции против «Росатома» по трем причинам, иллюстрирующим, насколько цинична жизнь. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

«Жизнь очень цинична. Потому что некоторые компании государств-партнеров Украины, которые очень много нам помогают, эти компании являются партнерами Росатома в реализации ряда проектов», — заявил он.

Второй причиной, почему Запад до сих пор не наложил санкции на атомную отрасль россии, Кулеба назвал определенную зависимость некоторых стран ЕС от «Росатома». Именно россияне обслуживают некоторые АЭС в Европе.

Третья причина состоит в том, что прямо сейчас россия занимается модернизацией, а по сути строительством атомной электростанции в Венгрии.

Уже несколько месяцев Европейский союз никак не может утвердить новый пакет санкций против россии. У Киева были надежды, что туда будет включен и «Росатом», но еще в мае выяснилось, что этому не бывать.

Тем временем украинские власти давно призывают Запад наказать именно эту российскую корпорацию. Она в значительной степени ответственна за произвол, который россияне творят на Запорожской АЭС. Также есть сведения, что «Росатом» помогает другим российским компаниям обходить санкции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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