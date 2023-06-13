В МИД назвали "циничные" причины, почему ЕС не вводит санкции против Росатома — Finance.ua

В МИД назвали "циничные" причины, почему ЕС не вводит санкции против Росатома
Запад не вводит санкции против «Росатома» по трем причинам, иллюстрирующим, насколько цинична жизнь. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
«Жизнь очень цинична. Потому что некоторые компании государств-партнеров Украины, которые очень много нам помогают, эти компании являются партнерами Росатома в реализации ряда проектов», — заявил он.
Второй причиной, почему Запад до сих пор не наложил санкции на атомную отрасль россии, Кулеба назвал определенную зависимость некоторых стран ЕС от «Росатома». Именно россияне обслуживают некоторые АЭС в Европе.
Третья причина состоит в том, что прямо сейчас россия занимается модернизацией, а по сути строительством атомной электростанции в Венгрии.
Уже несколько месяцев Европейский союз никак не может утвердить новый пакет санкций против россии. У Киева были надежды, что туда будет включен и «Росатом», но еще в мае выяснилось, что этому не бывать.
Тем временем украинские власти давно призывают Запад наказать именно эту российскую корпорацию. Она в значительной степени ответственна за произвол, который россияне творят на Запорожской АЭС. Также есть сведения, что «Росатом» помогает другим российским компаниям обходить санкции.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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