Комитет Конгресса США поддержал пакет санкций против «росатома» — Finance.ua

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Комитет Конгресса США поддержал пакет санкций против «росатома»

Энергетика
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Комитет Конгресса США поддержал пакет санкций против «росатома»
Комитет Конгресса США поддержал пакет санкций против «росатома»
Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал законопроекты о введении санкций против «росатома» и лиц, создающих угрозы безопасности Запорожской АЭС. Соответствующие решения были приняты на заседании комитета 16 мая. Теперь эти проекты законов будут вынесены на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.
«Позитивное решение Комитета — это важный сигнал, свидетельствующий о решительности наших американских партнеров по введению санкции против „росатома“. Это очень важный шаг для наказания россии за факты ядерного терроризма, которые она совершает в Украине», —
подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Законопроект по поводу санкций против «росатома» имеет целью положить конец зависимости США от атомной энергетики рф. Документом предлагается заменить российских поставщиков производителями из США и стран-союзников, а также ограничить доступ правительства россии к доходам посредством введения санкций и экспортного контроля против «росатома».
Другой проект закона предусматривает наложение санкций на лиц, «поставивших под угрозу целостность, безопасность или подорвавших оперативный контроль Украины над Запорожской АЭС». Среди соответствующих механизмов, в частности, предусмотрено блокирование активов, аннулирование американской визы и штрафы в отношении подсанкционных лиц.
Напомним, в марте в Конгрессе США прошли слушания о введении санкций против «росатома», где было заслушано заявление Германа Галущенко о непосредственном участии российской компании в планировании и финансировании вооруженной агрессии против Украины.
В середине мая Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из россии, одобренный Сенатом Соединенных Штатов.
Украина настаивает на введении санкций против российской атомной отрасли в связи с нарушением агрессором и непосредственно персоналом «росатома» базовых принципов ядерной и радиационной безопасности во время военных действий в Украине и, в частности, оккупации крупнейшей в Европе атомной электростанции — Запорожской АЭС.
По материалам:
Finance.ua
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