Помогали "росатому" со строительством АЭС: СБУ разоблачила схему на киевском предприятии — Finance.ua
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Помогали "росатому" со строительством АЭС: СБУ разоблачила схему на киевском предприятии

Криминал
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Помогали "росатому" со строительством АЭС: СБУ разоблачила схему на киевском предприятии
Помогали "росатому" со строительством АЭС: СБУ разоблачила схему на киевском предприятии, Фото: СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила схему обхода антироссийских санкций, которая помогала «росатому» строить 5 АЭС в разных странах. Помогало россиянам Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения.
Об этом говорится в пресс-релизе. сообщает пресс-служба СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения. Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций», — говорится в сообщении.
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До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в россию через собственного дилера в москве.
Основным заказчиком была российская государственная корпорация «Росатом», использующая украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанциях в разных странах.
Киевское бюро продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию рф и введения санкций против «росатома».
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Для этого была разработана схема обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции выступали подконтрольные зарубежные фирмы.
Инфографика: СБУ
Инфографика: СБУ
При выезде из Украины товар «переоформляли» на фактических получателей — подконтрольные «росатому» компании, которые строят АЭС. То есть после пересечения границы он ехал «по новому маршруту».
При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители «росатома» осуществляли в режиме онлайн.
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По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу рф на сумму почти 42 млн гривен.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
На основании собранных улик следователи СБУ уведомили гендиректора Киевского бюро и двух его подчиненных о подозрении по ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
В ходе обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.
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Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников махинации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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