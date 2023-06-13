Долговая расписка исчезающими чернилами: во Львовской области раскрыли новый вид мошенничества — Finance.ua
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Долговая расписка исчезающими чернилами: во Львовской области раскрыли новый вид мошенничества

Криминал
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Долговая расписка исчезающими чернилами: во Львовской области раскрыли новый вид мошенничества
Долговая расписка исчезающими чернилами: во Львовской области раскрыли новый вид мошенничества
На Львовщине приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества мошенника, который взял в займы 50 тыс. долл., а расписку написал исчезающими чернилами.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
«При публичном обвинении Стрыйской окружной прокуратуры суд признал жителя Стрыйщины виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества», — говорится в сообщении.
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Прокуроры в суде доказали, что осужденный незаконно завладел значительной суммой денег, а именно обманул знакомого на 50 тысяч долларов. Мужчина знал, что у товарища есть сбережения, и решил обогатиться за его счет.
С этой целью он обратился к своему знакомому с просьбой одолжить деньги для развития предприятия. Потерпевший согласился помочь другу, однако попросил расписку. Осужденный согласился на условия.
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В назначенный день фигурант пришел на встречу подписывать расписку с собственной ручкой и заранее подготовленными чернилами. Последнее имело свойства окисляться под действием воздуха и исчезать с бумаги спустя некоторое время после использования.
Подписав расписку ручкой с исчезающими чернилами, мужчина забрал $50 тыс., чтобы никогда их не возвращать владельцу.
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Когда пришло время возвращать долг, фигурант заявил товарищу, что никогда у него денег не одалживал и соответственно ничего возвращать не будет.
Когда потерпевший вынул расписку, на ней уже не было подписи обвиняемого.
Правоохранители провели комплекс следственных розыскных действий и установили, что осужденный подписал расписку и брал «взаймы» вышеуказанную сумму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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