Завладение ₴500 тыс. бюджетных средств на ремонте укрытий – участнику схемы сообщено о подозрении — Finance.ua

Завладение ₴500 тыс. бюджетных средств на ремонте укрытий – участнику схемы сообщено о подозрении Сегодня 16:34 — Криминал

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении руководителю подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами на капитальном ремонте укрытий и служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в июле 2022 года должностные лица Голосеевской районной в Киеве государственной администрации с целью завладения бюджетными средствами обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.

По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

По выводам экспертизы, противоправными действиями участников схемы столичному бюджету нанесен ущерб более чем на 500 тыс. гривен.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По результатам экспертиз будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевской РГА.

Досудебное расследование осуществляют следователи С О Голосеевского УП ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении УСР ДСР Н П Украины .

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