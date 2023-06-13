Мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи — Finance.ua

Мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи Сегодня 16:44 — Криминал

Мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи

Мошенники используют сложное материальное положение жителей нашей страны и, под предлогом предоставления денежной помощи, получают доступ к банковским счетам.

Об этом пишет полиция Житомирщины.

Обычно это происходит из-за размещения в социальных сетях информации, которая очень похожа на официальную. Пользователи, поверив в достоверность таких сообщений, переходят по предоставленным ссылкам и оказываются на ресурсах, визуально похожих на страницы банковских учреждений или государственных сервисов. Там же им предлагают ввести реквизиты собственных банковских карт . Таким образом злоумышленники получают полный доступ к чужим финансовым счетам.

12 июня в полицейские подразделения области обратились двое граждан с заявлениями о подобных обманах. 49-летняя жительница г. Коростеня на фишинговом сайте указала реквизиты двух банковских карт. В результате потеряла почти 28 тысяч гривен.

В похожую ситуацию попал и 50-летний житель областного центра. Мужчина «подарил» мошенникам более 58 тысяч гривен. Поэтому в настоящее время в обоих случаях продолжаются соответствующие проверки.

В то же время полицейские предостерегают жителей Полесья от неосторожного разглашения личных сведений на сторонних ресурсах:

безопасно общаться с представителями государственных и международных организаций онлайн вы можете, если лично осуществляли переход в мессенджеры через их официальный сайт;

посторонние ссылки на онлайн-ресурсы, даже от знакомых, расценивайте как недостоверную и опасную информацию, которая может привести к финансовым потерям;

при оформлении электронных заявок, связанных с указанием личной информации, обращайте внимание, находитесь ли вы на защищенном интернет-ресурсе (его адрес должен начинаться с https://, в некоторых браузерах также стоит значок «замок»);

обращайте внимание на адресную строку на ссылке перехода. Незначительные изменения в адресе электронной почты могут привести вас на совершенно другой сайт (например, вместо gmail.com может быть gmeill.co);

не устанавливайте на свои компьютеры, телефоны или другие гаджеты стороннее программное обеспечение, которое вам предлагают неизвестные лица для якобы получения социальной помощи.

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