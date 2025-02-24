Еврокомиссия планирует интегрировать энергорынок Украины в европейский за два года — Finance.ua

Еврокомиссия планирует интегрировать энергорынок Украины в европейский за два года Сегодня 20:22 — Энергетика

Еврокомиссия планирует интегрировать энергорынок Украины в европейский за два года

Еврокомиссия прогнозирует интеграцию энергетических рынков Украины и Молдовы в европейский рынок до конца следующего года.

Об этом пишет «Интерфакс Украина».

«Еврокомиссия подготовила амбициозный пакет по энергобезопасности. Цель — гарантировать устойчивую, безопасную и конкурентную энергосистему для Украины», — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в понедельник в Киеве, выступая на пленарном заседании «Поддерживай Украину».

По ее словам, за эту зиму Европа предоставила Украине 1,8 ГВт электроэнергии.

«Но сейчас мы полностью интегрируем украинский и молдавский энергорынки в наш европейский до конца следующего года, — сообщила президент Еврокомиссии. — И мы используем потенциальный объем 80% запасов всего газа, это поможет создать прибыльность. Все это увеличит энергобезопасность и Европейского Союза, и Украины».

Напомним, Украина и ЕС с декабря 2024 года договорились об увеличении лимитов импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт.

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