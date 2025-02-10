Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света

Энергетика
18
Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света
Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света
До 2026 года Украине нужно установить 4,3 ГВт «зеленой» генерации и 1,1 ГВт газовых станций, чтобы удовлетворить свои неотложные потребности.
Об этом идет речь в отчете аналитического центра Instrat, пишет Экономическая правда.
«Чтобы удовлетворить свои неотложные энергетические потребности, Украина срочно нуждается в 4,3 ГВт новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2026 года, 1,1 ГВт новых газовых станций», — говорится в исследовании.
Читайте также
Ключевую роль в обновлении энергетической системы могут сыграть фотоэлектрические станции, считает аналитический центр.
Кроме того, учитывая текущую геополитическую ситуацию, эксперты рассматривают два возможных сценария развития до 2030 года:
  • сценарий «Фронт» — предполагает затяжную войну и сохранение линии фронта на нынешних позициях до 2030 года.
  • сценарий «Победа» — предусматривает возврат контроля Украины над всей территорией, включая Крым, до 2030 года.
В обоих случаях стране потребуется беспрецедентное увеличение энергетических мощностей на 10,5−14,6 ГВт, пишет аналитический центр.
Читайте также
Переход к распределенной газовой и возобновляемой генерации — более устойчивый вариант, хоть и более дорогой. Наименьших инвестиций потребует ремонт поврежденных станций — 9,3−12,5 млрд евро в течение пяти лет. Однако восстановление угольных электростанций оставит систему уязвимой к атакам.
Если Украина заменит поврежденную угольную генерацию на ВИЭ и газовые станции, потребность инвестиций возрастет до 13,6−18,8 млрд евро.
Таким образом, разница в капитальных затратах на 46−50% между подходами является своеобразной «надбавкой за безопасность».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.