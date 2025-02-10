Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света — Finance.ua

Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света
До 2026 года Украине нужно установить 4,3 ГВт «зеленой» генерации и 1,1 ГВт газовых станций, чтобы удовлетворить свои неотложные потребности.
Об этом идет речь в отчете аналитического центра Instrat, пишет Экономическая правда.
«Чтобы удовлетворить свои неотложные энергетические потребности, Украина срочно нуждается в 4,3 ГВт новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2026 года, 1,1 ГВт новых газовых станций», — говорится в исследовании.
Ключевую роль в обновлении энергетической системы могут сыграть фотоэлектрические станции, считает аналитический центр.
Кроме того, учитывая текущую геополитическую ситуацию, эксперты рассматривают два возможных сценария развития до 2030 года:
- сценарий «Фронт» — предполагает затяжную войну и сохранение линии фронта на нынешних позициях до 2030 года.
- сценарий «Победа» — предусматривает возврат контроля Украины над всей территорией, включая Крым, до 2030 года.
В обоих случаях стране потребуется беспрецедентное увеличение энергетических мощностей на 10,5−14,6 ГВт, пишет аналитический центр.
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Переход к распределенной газовой и возобновляемой генерации — более устойчивый вариант, хоть и более дорогой. Наименьших инвестиций потребует ремонт поврежденных станций — 9,3−12,5 млрд евро в течение пяти лет. Однако восстановление угольных электростанций оставит систему уязвимой к атакам.
Если Украина заменит поврежденную угольную генерацию на ВИЭ и газовые станции, потребность инвестиций возрастет до 13,6−18,8 млрд евро.
Таким образом, разница в капитальных затратах на 46−50% между подходами является своеобразной «надбавкой за безопасность».
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