Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света — Finance.ua

Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света Сегодня 20:21 — Энергетика

Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине, чтобы избежать нехватки света

До 2026 года Украине нужно установить 4,3 ГВт «зеленой» генерации и 1,1 ГВт газовых станций, чтобы удовлетворить свои неотложные потребности.

Об этом идет речь в отчете аналитического центра Instrat, пишет Экономическая правда.

«Чтобы удовлетворить свои неотложные энергетические потребности, Украина срочно нуждается в 4,3 ГВт новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2026 года, 1,1 ГВт новых газовых станций», — говорится в исследовании.

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Ключевую роль в обновлении энергетической системы могут сыграть фотоэлектрические станции, считает аналитический центр.

Кроме того, учитывая текущую геополитическую ситуацию, эксперты рассматривают два возможных сценария развития до 2030 года:

сценарий «Фронт» — предполагает затяжную войну и сохранение линии фронта на нынешних позициях до 2030 года.

сценарий «Победа» — предусматривает возврат контроля Украины над всей территорией, включая Крым, до 2030 года.

В обоих случаях стране потребуется беспрецедентное увеличение энергетических мощностей на 10,5−14,6 ГВт, пишет аналитический центр.

Переход к распределенной газовой и возобновляемой генерации — более устойчивый вариант, хоть и более дорогой. Наименьших инвестиций потребует ремонт поврежденных станций — 9,3−12,5 млрд евро в течение пяти лет. Однако восстановление угольных электростанций оставит систему уязвимой к атакам.

Если Украина заменит поврежденную угольную генерацию на ВИЭ и газовые станции, потребность инвестиций возрастет до 13,6−18,8 млрд евро.

Таким образом, разница в капитальных затратах на 46−50% между подходами является своеобразной «надбавкой за безопасность».

Економічна Правда По материалам:

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