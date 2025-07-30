НКРЭКУ согласовала правила месячного распределения межгосударственных связей с тремя странами ЕС — Finance.ua
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НКРЭКУ согласовала правила месячного распределения межгосударственных связей с тремя странами ЕС

Энергетика
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НКРЭКУ согласовала правила месячного распределения межгосударственных связей с тремя странами ЕС
НКРЭКУ согласовала правила месячного распределения межгосударственных связей с тремя странами ЕС
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 29 июля согласовала правила долгосрочного распределения пропускной способности межгосударственных связей Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
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Операторы систем передачи Украины, Словакии, Венгрии и Румынии договорились о внедрении среднесрочного (месячного) совместного скоординированного распределения пропускной способности межгосударственных сетей на украинских границах на базе электронной аукционной платформы Joint Allocation Office (JAO).

Для чего это необходимо

Это решение расширяет возможности экспортно-импортных операций с электроэнергией через межгосударственные пересечения со странами-членами Энергетического Сообщества и укрепляет энергетическую безопасность и стабильность энергосистемы Украины. В то же время подтверждает стратегическую ориентацию НКРЭКУ на адаптацию регуляторной политики к европейским стандартам.
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Внедрение скоординированного месячного механизма распределения пропускной способности через платформу JAO открывает доступ к торговле электрической энергией со Словакией, Венгрией и Румынией на новых, более благоприятных для Украины условиях.
По материалам:
Finance.ua
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