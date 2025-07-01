Украина получила очередной транш за счет замороженных активов рф — Finance.ua
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Украина получила очередной транш за счет замороженных активов рф

Казна и Политика
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Украина получила очередной транш за счет замороженных активов рф
Украина получила очередной транш за счет замороженных активов рф
Украина получила второй транш от Канады в объеме 2,3 млрд канадских долларов в рамках инициативы G7 ERA.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Украина получила второй транш от Канады в объеме 2,3 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — говорится в сообщении.
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Средства будут направлены на приоритетные нужды госбюджета.
Механизм ERA объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.
В целом вклад Канады в инициативу ERA составляет 5 млрд канадских долларов, из которых 4,8 млрд канадских долларов уже поступило в госбюджет.
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«Продолжаем вместе с международными партнерами последовательно реализовывать инструмент для привлечения россии к финансовой ответственности за преступления в Украине. В текущем году Канада уже предоставила около 3,4 млрд долларов США через механизм ERA. Это важный вклад в поддержку финансовой стабильности Украины. Средства позволят обеспечить срочные расходы госбюджета», — отметил Марченко.
«Настаиваем на полной конфискации замороженных средств россии. Они необходимы для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем», — добавил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По материалам:
Finance.ua
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