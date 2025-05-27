Украина рассчитывает на $500 миллионов транша от МВФ — Шмыгаль Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Украина рассчитывает на $500 миллионов транша от МВФ — Шмыгаль

Миссия Международного валютного фонда завершает работу над восьмым пересмотром программы расширенного финансирования, который предусматривает транш в размере около 500 млн. долларов для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме по итогам встречи с миссией Международного валютного фонда во главе с ее главой Гевином Греем.

«Состоялся конструктивный разговор (в ходе встречи с миссией МВФ. — Ред.) о дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ. Миссия Фонда завершает работу над восьмым пересмотром программы, который предусматривает транш в размере около 500 млн долларов США. Рассчитываем на положительный результат для нашего государства», — написал он.

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Шмыгаль назвал встречу «продуктивной». Он поблагодарил за семь успешных пересмотров программы, благодаря чему Украина смогла привлечь финансовые ресурсы для поддержания макроэкономической стабильности страны. В общей сложности за время программы EFF Украина получила около 10,1 млрд долларов.

Премьер подчеркнул, что правительство продолжает реформирование экономики, внедряя системные изменения. По его словам, среди приоритетов: усовершенствование механизмов управления публичными инвестициями, усовершенствование работы таможни, улучшение инвестиционного климата.

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Глава правительства отметил, что на встрече также обсудили возобновление Украины и привлечение финансового сектора в этот процесс, инвестиции в восстановление и использование замороженных российских активов.

«Украина привержена курсу изменений, которые осуществляются в тесном сотрудничестве с Фондом. Убедился, что МВФ остается надежным партнером Украины, и мы высоко ценим его доверие и поддержку в сложные времена для нашего государства», — отметил он.

Укрінформ По материалам:

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