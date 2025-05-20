МВФ начал с Украиной восьмой пересмотр программы расширенного финансирования — Finance.ua

МВФ начал с Украиной восьмой пересмотр программы расширенного финансирования Сегодня 10:03

МВФ начал с Украиной восьмой пересмотр программы расширенного финансирования

Миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

Об этом говорится в сообщении МВФ, имеющемся в распоряжении ЭП.

«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями властей Украины восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования», — заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

Информация о каких-либо других деталях работы миссии пока отсутствует.

Справка: Просмотр программы финансирования — это этап, когда МВФ оценивает, как страна выполняет свои обязательства по программе. Например, соблюдает ли фискальные цели или продвигает реформы, предусмотренные договоренностями.

Если результаты пересмотра положительные — Фонд может одобрить выделение следующего транша финансирования.

11 ноября 2024 г. стартовала работа миссии Международного валютного фонда для шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

В феврале 2025 года миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала в Киеве обсуждение с властями Украины седьмого пересмотра программы расширенного финансирования.

Економічна Правда По материалам:

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