МВФ начал с Украиной восьмой пересмотр программы расширенного финансирования — Finance.ua
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МВФ начал с Украиной восьмой пересмотр программы расширенного финансирования

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МВФ начал с Украиной восьмой пересмотр программы расширенного финансирования
МВФ начал с Украиной восьмой пересмотр программы расширенного финансирования
Миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).
Об этом говорится в сообщении МВФ, имеющемся в распоряжении ЭП.
«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями властей Украины восьмого пересмотра Программы расширенного финансирования», — заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.
Информация о каких-либо других деталях работы миссии пока отсутствует.
Справка: Просмотр программы финансирования — это этап, когда МВФ оценивает, как страна выполняет свои обязательства по программе. Например, соблюдает ли фискальные цели или продвигает реформы, предусмотренные договоренностями.
Если результаты пересмотра положительные — Фонд может одобрить выделение следующего транша финансирования.
11 ноября 2024 г. стартовала работа миссии Международного валютного фонда для шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной.
В феврале 2025 года миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала в Киеве обсуждение с властями Украины седьмого пересмотра программы расширенного финансирования.
По материалам:
Економічна Правда
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