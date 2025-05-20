Глава НБУ назвал темы для обсуждения с МВФ — Finance.ua

Глава НБУ назвал темы для обсуждения с МВФ Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Глава НБУ назвал темы для обсуждения с МВФ

В Национальном банке ожидают конструктивные и предметные дискуссии с миссией МВФ относительно восьмого пересмотра программы расширенного финансирования.

Об этом написал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Фейсбуке

«Сегодня начала работу миссия МВФ. Ожидаем конструктивных и предметных дискуссий. Мы стартуем с хороших позиций. НБУ продолжает выполнять обязательства по программе», — говорится в сообщении.

По его словам, в целом семь успешных пересмотров, которые уже прошла Украина — это подтверждение эффективности сотрудничества команд нашей страны и МВФ, нашей способности находить решения и ответы на сложные вопросы.

«Вчера вместе с Министром финансов Украины Сергеем Марченко, руководителем Миссии МВФ в Украине Гевином Греем и экспертами с каждой из сторон провели учредительную встречу в дистанционном формате. Обсудили повестку дня миссии — насыщенную, предметную, по сути», — отметил Пышный.

Он выделил темы, которые будут предметом обсуждения с Миссией МВФ:

финансирование потребностей бюджета и обеспечение долговой устойчивости;

макроэкономическая ситуация, процент и валютно-курсовая политика НБУ;

развитие финансового сектора. Будут обсуждаться планы дальнейшего внедрения структурных реформ для усиления состоятельности и стабильности сектора. Также будет уделено внимание теме усовершенствования государственного регулирования деятельности кредитных бюро;

дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры финансового рынка. «Мы подготовили концептуальную записку для определения реформ в этом направлении, которые имеют целью максимизацию возможностей притока частного капитала. Готовы к обсуждению», — рассказал Пышный.

Напомним, 20 мая миссия Международного валютного фонда начала в Киеве с украинскими властями восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF). Если результаты пересмотра положительные, Фонд может одобрить выделение следующего транша финансирования.

Программа с МВФ

Четырехлетняя программа фонда с Украиной на 2023−2027 годы в объеме 15,6 млрд долларов является частью международного пакета поддержки Украины. Сейчас МВФ оценивает сумму финансирования в 148,8 млрд долларов в базовом сценарии.

В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.

В случае положительного заключения миссии Совет директоров МВФ примет решение об очередном транше в июне.

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