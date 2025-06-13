Украина получила новый транш от ЕС — Finance.ua

Украина получила новый транш от ЕС Сегодня 13:07 — Казна и Политика

Украина получила новый транш от ЕС

В пятницу, 13 июня, Европейский Союз перечислил Украине пятый транш в рамках программы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на сумму 1 миллиард евро. Общая поддержка ЕС по программе ERA уже составила 7 миллиардов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование поступает в рамках более широкой инициативы стран G7, предусматривающей мобилизацию $50 миллиардов для Украины. Из этой суммы взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро (или $20 млрд). Остальные средства Украина должна получить поэтапно до конца 2025 года.

В 2025 году Европейский Союз уже предоставил Украине 10,5 миллиарда евро прямой бюджетной помощи. Это больше всего среди всех международных партнеров.

«Полученные средства направляются на ключевые приоритеты государственного бюджета», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

С февраля 2022 года Европейский Союз остается самым большим донором прямой бюджетной помощи для Украины. Общая сумма превысила 52,5 млрд евро. Эти средства направляются на приоритетные расходы госбюджета.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, полученные средства обеспечены доходами от использования обездвиженных активов рф.

Напомним, замороженные активы центрального банка россии в ЕС составляют 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире по официальным данным ЕС.

Международная клиринговая компания Euroclear намерена изъять и распределить около трех миллиардов евро от замороженных российских средств. Эти деньги пойдут на компенсации западным инвесторам, пострадавшим от российского правительства. Речь идет о деньгах, принадлежащих физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции Европейского Союза после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

В то же время, Украина надеется в следующем году получать внешнее финансирование и за счет «тела» обездвиженных активов россии.

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