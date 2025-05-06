В Испании планируют сократить рабочую неделю — Finance.ua

В Испании планируют сократить рабочую неделю Сегодня 07:01

В Испании планируют сократить рабочую неделю

Испанское правительство продвигает план сокращения рабочей недели в Испании с 40 до 37,5 часов.

Туристическая страховка за границу за 5 минут — и полис у вас на email:

Так, 6 мая кабинет министров страны должен обсудить этот проект перед тем, как он будет направлен в парламент.

Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в своем выступлении в понедельник заявил, что кабинет министров страны обсудит проект о сокращении рабочей недели. Проекты в большинстве своем утверждаются кабинетом министров, а затем направляются в парламент, где проходят длительный процесс одобрения, что происходит не всегда.

По информации Bloomberg, Санчес опирается на ряд союзников, среди которых — несколько левых партий, которые согласны на сокращение рабочей недели, а также две группы, которые поддерживают бизнес. Однако прокаталонская сепаратистская группировка Junts, один из бывших союзников Санчеса в парламенте, неоднократно заявляла, что против уменьшения рабочих часов в неделю с нынешних 40 до 37,5.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.