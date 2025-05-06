В Испании планируют сократить рабочую неделю — Finance.ua

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В Испании планируют сократить рабочую неделю

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В Испании планируют сократить рабочую неделю
В Испании планируют сократить рабочую неделю
Испанское правительство продвигает план сокращения рабочей недели в Испании с 40 до 37,5 часов.

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Так, 6 мая кабинет министров страны должен обсудить этот проект перед тем, как он будет направлен в парламент.
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Об этом сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в своем выступлении в понедельник заявил, что кабинет министров страны обсудит проект о сокращении рабочей недели. Проекты в большинстве своем утверждаются кабинетом министров, а затем направляются в парламент, где проходят длительный процесс одобрения, что происходит не всегда.
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По информации Bloomberg, Санчес опирается на ряд союзников, среди которых — несколько левых партий, которые согласны на сокращение рабочей недели, а также две группы, которые поддерживают бизнес. Однако прокаталонская сепаратистская группировка Junts, один из бывших союзников Санчеса в парламенте, неоднократно заявляла, что против уменьшения рабочих часов в неделю с нынешних 40 до 37,5.
По материалам:
УНН
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