НБУ предлагает новые правила переводов без открытия счета — Finance.ua

НБУ предлагает новые правила переводов без открытия счета
Национальный банк Украины планирует обновить порядок безналичных расчетов в гривне, в частности, для операций, осуществляемых без открытия банковского счета.
Об этом говорится в проекте изменений в Инструкцию о безналичных расчетах, обнародованном сейчас для общественного обсуждения, передает пресс-служба регулятора.
«Национальный банк Украины предлагает внести изменения в порядок безналичных расчетов в национальной валюте пользователей платежных услуг, в частности установить требования к платежной инструкции, которая формируется при предоставлении платежной услуги по переводу средств без открытия счета, и порядку ее выполнения», — говорится в сообщении.
Что предлагает НБУ
Регулятор предлагает:
- определить, какие реквизиты должна содержать платежная инструкция на перевод средств без открытия счета (форма, порядок предоставления такой платежной инструкции и средство дистанционной коммуникации будут определяться договором между плательщиком и предоставителем платежной услуги по переводу средств без открытия счета);
- чтобы каждый перевод выполнялся как отдельная платежная операция;
- предусмотреть возможность, чтобы поставщик платежной услуги самостоятельно заполнял платежную инструкцию за плательщика;
- установить обязанность предоставляющего услуги ознакомить клиента с заполненной инструкцией и предоставить необходимую информацию после ее принятия к исполнению.
Для чего это необходимо
НБУ отмечает, что такие изменения будут способствовать повышению прозрачности взаимоотношений между поставщиками платежной услуги по переводу средств без открытия счета и их пользователями, а также дальнейшему развитию платежного рынка, его приближению к европейским стандартам.
Сроки внедрения
Предполагается, что предоставители платежной услуги по переводу средств без открытия счета будут иметь шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями регулятора.
Напомним, с 1 июня 2025 года в Украине заработало очередное усиление ограничений на переводы: лимит на исходящие переводы для клиентов «среднего» и «низкого риска» будет снижен со 150 до 100 тыс. грн в месяц.
Для клиентов высокого риска он останется на уровне 50 тыс. грн в месяц. То есть, как видим, изменения произойдут не для всех клиентов, а только для тех, кого банк отнес к категориям среднего и низкого риска.
Чтобы иметь возможность переводить из банка в банк большие суммы, нужно будет предоставить в банк документы, подтверждающие источник и размер доходов.
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