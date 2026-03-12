Банки стали массово вводить плату за неактивные счета Сегодня 20:06 — Финтех и Карты

Если вы долго не пользуетесь каким-либо банковским счетом, есть два варианта

Одним из самых распространенных новшеств последних лет у украинских банков стала «плата за неактивность». Это комиссия, которую сегодня применяет большинство банков. Среди крупных банков редким исключением остается monobank, где такая практика пока не используется.

Что такое плата за неактивный счет

Плата за неактивный счет (или как ее еще называют «комиссия за обслуживание неактивного счета/карты». — Ред.) — это фиксированная комиссия, которую банк может удержать, если по вашему счету или карте долгое время не было никаких операций (пополнение, списание, переводы) по инициативе клиента.

Банк считает счет неактивным после определенного периода без вашей активности.

Условия начисления комиссий

Начисление комиссии зависит от условий конкретного банка — тарифов, договора с клиентом, вида счета. Условия и, самое главное, период может отличаться у разных банков.

Например, в Сенс Банке неактивным считается счет, по которому свыше 180 дней (6 месяцев) не проводились расчетно-кассовые операции. В Укрсиббанке и Аккордбанке «неактивность» наступает через год, а в Izibank — всего через 3 месяца.

Следует знать, что каждый банк по-разному подходит и к размеру платы за неактивный счет, и к условиям списания с клиентского счета. Что касается размера комиссии, то с гривневого счета списывают от 20 до 100 грн. в месяц в зависимости от банка. С валютного же плата за неактивный счет может достигать 10 долларов/евро.

Относительно периодичности взыскания комиссии некоторые банки взимают плату единовременно через год и на этом прекращают начисление. Другие банки после фиксации факта «неактивности» начинают списывать комиссию ежемесячно, пока на счете клиента не закончатся средства.

Иногда даже бывают ситуации, когда комиссия за неактивность списывается с другого клиентского счета, если на неактивном счете нет денег.

Что делать клиентам

Если вы долго не пользуетесь каким-либо банковским счетом, есть два варианта: либо закрыть его, если он не нужен, либо (если счет может понадобиться в будущем) внимательно разобраться, как поддерживать его активным — например, пополняя мобильный телефон с этого счета раз в полгода — регулярно выполнять эти действия.

