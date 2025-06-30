Как мгновенно заблокировать карту в разных банках — Finance.ua

Как мгновенно заблокировать карту в разных банках Сегодня 17:01 — Финтех и Карты

Как мгновенно заблокировать карту в разных банках

Число мошеннических атак в Украине растет ежегодно. Злоумышленники регулярно находят новые способы ввести людей в заблуждение и используют психологические манипуляции для того, чтобы заставить их передавать конфиденциальные данные.

Рассказываем, как мгновенно заблокировать карту в разных банках.

ПриватБанк

С помощью мобильного приложения Privat24: выберите нужную карту и нажмите кнопку «Заблокировать карту» в настройках.

С помощью SMS: отправьте сообщение на номер 10060 с такой информацией «BLOCK + последние четыре цифры вашей карты».

Для блокировки кредитной карты достаточно позвонить по номеру 3700, который бесплатный для мобильных телефонов, линия круглосуточная.

monobank

С помощью мобильного приложения: перейдите в настройки карты (свайпните влево или нажмите на карту), выберите «Заблокировать карту».

Ощадбанк

С помощью мобильного приложения «Ощад 24/7»: перейдите в раздел «Карты и счета», выберите нужную карту, нажмите «Сервисы» и выберите «Блокировка карты».

Через контакт-центр: позвоните на номер 0 800 210 800 (бесплатно в пределах Украины) и следуйте инструкциям оператора.

Райффайзен Банк

Через онлайн-банкинг Raiffeisen Online: войдите в систему, выберите нужную карту и нажмите «Заблокировать».

Через контакт-центр: позвоните по номеру 0 800 500 500 (бесплатно в пределах Украины) и следуйте инструкциям оператора.

Укрсиббанк

Через онлайн-банкинг «UKRSIB online»: войдите в приложение, выберите карту и нажмите «Заблокировать».

Через контакт-центр: позвоните по номеру 0 800 505 800 (бесплатно в пределах Украины) или 044 298 82 90 (для международных звонков) и следуйте инструкциям оператора.

ПУМБ

Через Интернет-банкинг « ПУМБ онлайн» или его мобильную версию: зайти в меню управления картой и из всех имеющихся пунктов выбрать вариант блокировки.

Связаться со службой поддержки банка: с номера телефона, подвязанного к пропавшей карте, позвоните на горячую линию финансового учреждения (+38 044 290 72 90), назовите оператору номер карты, свое ФИО и кодовое слово (указывается при оформлении карты).

Детальнее о том, как защитить свои средства, рассказываем в статье:

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