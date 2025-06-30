Как мгновенно заблокировать карту в разных банках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как мгновенно заблокировать карту в разных банках

Финтех и Карты
36
Как мгновенно заблокировать карту в разных банках
Как мгновенно заблокировать карту в разных банках
Число мошеннических атак в Украине растет ежегодно. Злоумышленники регулярно находят новые способы ввести людей в заблуждение и используют психологические манипуляции для того, чтобы заставить их передавать конфиденциальные данные.
Рассказываем, как мгновенно заблокировать карту в разных банках.

ПриватБанк

С помощью мобильного приложения Privat24: выберите нужную карту и нажмите кнопку «Заблокировать карту» в настройках.
С помощью SMS: отправьте сообщение на номер 10060 с такой информацией «BLOCK + последние четыре цифры вашей карты».
Для блокировки кредитной карты достаточно позвонить по номеру 3700, который бесплатный для мобильных телефонов, линия круглосуточная.

monobank

С помощью мобильного приложения: перейдите в настройки карты (свайпните влево или нажмите на карту), выберите «Заблокировать карту».

Ощадбанк

С помощью мобильного приложения «Ощад 24/7»: перейдите в раздел «Карты и счета», выберите нужную карту, нажмите «Сервисы» и выберите «Блокировка карты».
Через контакт-центр: позвоните на номер 0 800 210 800 (бесплатно в пределах Украины) и следуйте инструкциям оператора.

Райффайзен Банк

Через онлайн-банкинг Raiffeisen Online: войдите в систему, выберите нужную карту и нажмите «Заблокировать».
Через контакт-центр: позвоните по номеру 0 800 500 500 (бесплатно в пределах Украины) и следуйте инструкциям оператора.

Укрсиббанк

Через онлайн-банкинг «UKRSIB online»: войдите в приложение, выберите карту и нажмите «Заблокировать».
Через контакт-центр: позвоните по номеру 0 800 505 800 (бесплатно в пределах Украины) или 044 298 82 90 (для международных звонков) и следуйте инструкциям оператора.

ПУМБ

Через Интернет-банкинг «ПУМБ онлайн» или его мобильную версию: зайти в меню управления картой и из всех имеющихся пунктов выбрать вариант блокировки.
Связаться со службой поддержки банка: с номера телефона, подвязанного к пропавшей карте, позвоните на горячую линию финансового учреждения (+38 044 290 72 90), назовите оператору номер карты, свое ФИО и кодовое слово (указывается при оформлении карты).
Детальнее о том, как защитить свои средства, рассказываем в статье:

Как действовать, если мошенники получили доступ к вашей карте 💳

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems