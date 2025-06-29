Виртуальная карта: особенности и чем отличается от обычной — Finance.ua

Виртуальная карта: особенности и чем отличается от обычной
Все больше людей совершают онлайн-покупки, однако такой вид шопинга скрывает много рисков: подозрительные сайты, злоумышленники, утечка платежных данных. Один из самых эффективных способов защитить свои финансы — использовать виртуальную банковскую карту.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, как они работают.
Что такое виртуальная банковская карта
Это цифровая карта, которая существует только в вашем банковском приложении или онлайн-банкинге.
Она имеет стандартные реквизиты (номер карты, срок действия, CVV-код) и может использоваться для онлайн-покупок, бесконтактной оплаты через мобильные кошельки (как Apple Pay или Google Pay), а также для снятия наличных денег в банкоматах.
Разница между обычной банковской и виртуальной картой заключается в том, что виртуальная имеет отдельный баланс или пополняется вручную.
Еще одна особенность — такая карта не привязана к основному счету. Поэтому если злоумышленники и получат данные виртуальной карты, основные средства не пострадают.
Зачем создавать виртуальную карту
Безопасность и контроль затрат. Вы самостоятельно пополняете карту и решаете, какую сумму на нее положить. Также уменьшается риск похищения основных средств.
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Удобство. Эта карта отлично подходит для онлайн-расчетов, а создать ее можно в банковском приложении за 1−2 минуты.
Быстрая блокировка или удаление. Если виртуальная карта вам больше не нужна или есть признаки мошеннических действий, ее можно закрыть в один клик в приложении.
Как открыть/закрыть виртуальную карту
В большинстве банков открыть виртуальную карту можно через мобильное приложение:
- нажмите «Создать виртуальную карту»;
- укажите валюту;
- получите реквизиты.
Карта закрывается также через приложение или нужно обращаться в чат поддержки. В некоторых случаях она блокируется автоматически, если ею долго не пользуются.
Полезные советы:
- создавайте отдельные виртуальные карты для разных видов расходов;
- не храните реквизиты основной карты на сайтах;
- активируйте SMS или push-уведомление о расходах.
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