Виртуальная карта: особенности и чем отличается от обычной — Finance.ua

Виртуальная карта: особенности и чем отличается от обычной Сегодня 12:08 — Финтех и Карты

Виртуальная карта: особенности и чем отличается от обычной

Все больше людей совершают онлайн-покупки, однако такой вид шопинга скрывает много рисков: подозрительные сайты, злоумышленники, утечка платежных данных. Один из самых эффективных способов защитить свои финансы — использовать виртуальную банковскую карту.

Специалисты «Финкульта» рассказывают , как они работают.

Что такое виртуальная банковская карта

Это цифровая карта, которая существует только в вашем банковском приложении или онлайн-банкинге.

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Она имеет стандартные реквизиты (номер карты, срок действия, CVV-код) и может использоваться для онлайн-покупок, бесконтактной оплаты через мобильные кошельки (как Apple Pay или Google Pay), а также для снятия наличных денег в банкоматах.

Разница между обычной банковской и виртуальной картой заключается в том, что виртуальная имеет отдельный баланс или пополняется вручную.

Еще одна особенность — такая карта не привязана к основному счету. Поэтому если злоумышленники и получат данные виртуальной карты, основные средства не пострадают.

Зачем создавать виртуальную карту

Безопасность и контроль затрат. Вы самостоятельно пополняете карту и решаете, какую сумму на нее положить. Также уменьшается риск похищения основных средств.

Удобство. Эта карта отлично подходит для онлайн-расчетов, а создать ее можно в банковском приложении за 1−2 минуты.

Быстрая блокировка или удаление. Если виртуальная карта вам больше не нужна или есть признаки мошеннических действий, ее можно закрыть в один клик в приложении.

Как открыть/закрыть виртуальную карту

В большинстве банков открыть виртуальную карту можно через мобильное приложение:

нажмите «Создать виртуальную карту»;

укажите валюту;

получите реквизиты.

Карта закрывается также через приложение или нужно обращаться в чат поддержки. В некоторых случаях она блокируется автоматически, если ею долго не пользуются.

Полезные советы:

создавайте отдельные виртуальные карты для разных видов расходов;

не храните реквизиты основной карты на сайтах;

активируйте SMS или push-уведомление о расходах.

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