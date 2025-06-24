Банки закрыли более 600 тысяч счетов украинцев с начала 2025 года: причины — Finance.ua
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Банки закрыли более 600 тысяч счетов украинцев с начала 2025 года: причины

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Банки закрыли более 600 тысяч счетов украинцев с начала 2025 года: причины
Банки закрыли более 600 тысяч счетов украинцев с начала 2025 года: причины
С начала 2025 года банки закрыли более 600 тысяч счетов, связанных с так называемыми «дропами».
Напомним, дропы — это лица, которые предоставляют свои банковские реквизиты третьим сторонам или переводят через свои счета деньги за вознаграждение.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, состоялось заседание Временной следственной комиссии по проблеме финансовых «дропов», которые используются в незаконных схемах. К обсуждению присоединились представители Минфина, Нацбанка и Государственной службы финансового мониторинга.
По словам депутата, только с начала 2025 года банки закрыли:
  • 606 тысяч счетов физических лиц;
  • 30 тысяч счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Хотя не все из них полностью связаны со схемами, по оценкам, 90−95% таких случаев именно дропы.
Железняк также отметил, что все чаще мошеннические схемы маскируются под предпринимательскую деятельность, в частности, через оформление фиктивных ФЛП.
Напомним, Нацбанк начал фиксировать аномальное количество дропов с осени 2024 года. Ежегодно через разные мошеннические схемы с привлечением «посредников» проходит до 200 млрд грн.
В октябре прошлого года регулятор ввел временные ограничения на исходящие переводы физлиц (P2P/C2С). Лимит составлял до 150 тыс. гривен в месяц на счета клиента в одном банке. С 1 апреля 2025 года Нацбанк отменил лимиты.
В Украине появится специальный реестр лиц, которые передали свои банковские карты другим лицам — «Реестр дропов». В реестр попадет информация о лицах, привлеченных к подозрительным транзакциям. Администрировать этот реестр будет регулятор. Доступ к черному списку получат все финансовые учреждения. Предполагается, что этот инструмент будет способствовать эффективной детенизации экономики, поэтому обсуждается вопрос предоставления доступа налоговикам.
По материалам:
Finance.ua
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