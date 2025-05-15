Що таке реєстр дропів, та як він працюватиме — Finance.ua

Що таке реєстр дропів, та як він працюватиме Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Що таке реєстр дропів, та як він працюватиме

Уперше про реєстр дропів заговорили ще влітку минулого року. Його створення передбачено законопроєктом щодо платіжної дисципліни. Запустити реєстр планували до кінця 2024-го, але регулятор досі працює над пропозиціями. Станом на початок травня, НБУ вже завершує розробку проєкту.

статті Finance.ua. Про це йдеться у

Що міститиме реєстр

У реєстр дропів потрапить інформація про осіб, що були залучені до підозрілих транзакцій. Там міститимуться наступні дані:

ПІБ;

реквізити електронного платіжного засобу;

банк, який вніс особу у реєстр.

Туди ж внесуть дані підприємств, які вдавалися до міскодингу. Тобто підміняли призначення платежу в банківській еквайринговій мережі.

Адмініструвати цей реєстр буде регулятор. Доступ до «чорного списку» отримають всі фінансові установи. Передбачається, що цей інструмент сприятиме ефективній детінізації економіки, тому обговорюється питання надання доступу податківцям.

Що чекає тих, хто потрапив у реєстр дропів

Особи, які потраплять до «чорного списку», стикнуться з певними фінансовими та репутаційними обмеженнями. Попередньо вони діятимуть мінімум рік з моменту внесення до реєстру дропів.

Остаточної інформації поки немає у відкритому доступі, але обговорюються такі обмеження:

ліміт на проведення транзакцій у 50 тис. гривень;

відмова від обслуговування такого клієнта;

ускладнення під час оформлення кредиту;

підвищений ризик відмови в разі вступу на державну службу.

Повний перелік обмежень для «грошових мулів» стане відомим після появи тексту відповідного законопроєкту у вільному доступі.

Потрапляння особи до реєстру дропів не означає автоматичну кримінальну відповідальність. Проте правоохоронці можуть використовувати дані під час розслідування справ, пов’язаних із шахрайством. Якщо провина «дропа» буде доведена, йому доведеться відповідати перед законом.

Як не потрапити в реєстр дропів

Ризик потрапити у «чорний список» звичайних громадян мінімальний. Рахунки дропів мають характерні ознаки, які відрізняють їх від звичайних користувачів банківських послуг. Основні з них:

висока інтенсивність зарахувань і відправлень переказів за реквізитами карток;

обсяг проведення транзакцій не збігається з обсягом доходів клієнта;

понад 90% операцій за карткою складають зарахування та перекази;

у транзакціях немає спільних критеріїв, тобто кошти приходять від різних користувачів та відправляються різним людям.

Інколи дропами стають ненавмисно, а у результаті афери. Якщо підозрюєте, що потрапили на гачок шахраїв, зверніться у кіберполіцію та банк, картку якого використовували для проведення транзакцій.

Запам’ятайте, що немає легальної роботи з переказу коштів, а обіцянки легкого заробітку майже завжди є ознакою шахрайства.

Детальніше про новий реєстр читайте у статті за посиланням.

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