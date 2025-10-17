Планирует ли Украина привлекать мигрантов с Кавказа, Азии для работы
Привлечение иностранцев в Украину было и до полномасштабного вторжения. Тогда выдавали по 16−20 тысяч разрешений в год на трудоустройство иностранцев.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.
В то же время опрос показал, что 15% работодателей готовы брать на работу иностранцев. По секторам это — перерабатывающая промышленность, строительство.
Ситуация сложная из-за мобилизации
«У нас был пример на мебельном предприятии в Закарпатье, когда они заявили, что берут 160 человек из Бангладеш. Мы начали работать с этой компанией и уже понемногу закрываем их потребность — трудоустраиваем ВПЛ. Работодатель предоставляет жилье и социальный пакет, в том числе питание, и к нему уже переехали 10 человек из Донбасса. Владелец построил небольшие домики для рабочих и разрешил там жить с семьями», — рассказала Жовтяк.
Условия работы
Если предложить обычные условия, то люди придут. Если нет домов, рассмотрите возможность оплаты 50% аренды жилья. Работодатели должны подходить индивидуально к таким вещам.
«У нас есть четыре примера в Днепропетровской области, когда компании предложили достойную зарплату и частичную компенсацию за аренду, и мы нашли им 100 электрогазосварщиков, переехавших из Запорожья и Донбасса», — сообщила эксперт.
Компенсационные программы
По словам Жовтяк, работодателю возмещают расходы за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью — 120 тысяч гривен для 1 группы и 80 тысяч гривен — для 2 группы.
Работодатель, трудоустраивающий внутренне перемещенных людей, получает компенсацию затрат на оплату труда по 8 тысяч гривен в течение 3 месяцев.
Если у человека есть инвалидность, то выплаты длятся 6 месяцев. Такие программы работают и на человека, и на работодателя.
Поделиться новостью
Также по теме
Планирует ли Украина привлекать мигрантов с Кавказа, Азии для работы
Какие услуги будут недоступны: что и где остановят в «Дія» (детали)
Налогообложение основных доходов: что нового — ответ Главы ГНС
ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины
Украинский строительный сектор работает всего на 60% от довоенного уровня: кто требуется больше всего
В Украине растет количество ФЛП