В Украине растет количество ФЛП

Как сообщает Госстат, по состоянию на 1 октября 2025 г. в Украине зарегистрировано такое количество ФЛП:

1548,2 тыс. юридических лиц (1540,5 тыс. на 1 июля 2025 г.).

Самая распространенная организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью: 830 тыс.

Регионы

Регионы-лидеры по количеству юридических лиц: 394 тыс. — г. Киев115 тыс. — Днепропетровская область 97 тыс. — Одесская область.

Физические лица-предприниматели (ФЛП) по состоянию на 1 октября 2025 г.:

1773,9 тыс. единиц (1734,5 тыс. на 1 июля 2025 г.)

Регионы-лидеры по количеству ФЛП:

254 тыс. — г. Киев,

147 тыс. — Днепропетровская область,

134 тыс. — Львовская область,

Напомним, правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который в частности предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей.

Проект Государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает установление:

минимальной заработной платы в сумме — 8 647 грн;

прожиточного минимума на сумму — 3 209 грн.

Исходя из этой информации, налоговый консультант Александр Зарайский посчитал, какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году.

I группа

Единый налог: 320,90 грн.

Военный сбор: 864,70 грн.

ЕСВ: 1902,34 грн.

Лимит доходов: 1444049 грн.

II группа

Единый налог: 1729,40 грн.

Военный сбор: 864,70 грн.

ЕСВ: 1902,34 грн.

Лимит доходов: 7 211 598 грн.

III группа (без НДС/с НДС)

Единый налог: 5% для неплательщиков НДС / 3% для плательщиков НДС.

Военный сбор: 1%/1%.

ЕСВ: 1902,34 грн.

Лимит доходов: 10 091 049 грн.

