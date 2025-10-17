В Украине растет количество ФЛП
Как сообщает Госстат, по состоянию на 1 октября 2025 г. в Украине зарегистрировано такое количество ФЛП:
- 1548,2 тыс. юридических лиц (1540,5 тыс. на 1 июля 2025 г.).
Самая распространенная организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью: 830 тыс.
Регионы
Регионы-лидеры по количеству юридических лиц: 394 тыс. — г. Киев115 тыс. — Днепропетровская область 97 тыс. — Одесская область.
Физические лица-предприниматели (ФЛП) по состоянию на 1 октября 2025 г.:
1773,9 тыс. единиц (1734,5 тыс. на 1 июля 2025 г.)
Регионы-лидеры по количеству ФЛП:
- 254 тыс. — г. Киев,
- 147 тыс. — Днепропетровская область,
- 134 тыс. — Львовская область,
Напомним, правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который в частности предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей.
Проект Государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает установление:
- минимальной заработной платы в сумме — 8 647 грн;
- прожиточного минимума на сумму — 3 209 грн.
Исходя из этой информации, налоговый консультант Александр Зарайский посчитал, какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году.
I группа
- Единый налог: 320,90 грн.
- Военный сбор: 864,70 грн.
- ЕСВ: 1902,34 грн.
- Лимит доходов: 1444049 грн.
II группа
- Единый налог: 1729,40 грн.
- Военный сбор: 864,70 грн.
- ЕСВ: 1902,34 грн.
- Лимит доходов: 7 211 598 грн.
III группа (без НДС/с НДС)
- Единый налог: 5% для неплательщиков НДС / 3% для плательщиков НДС.
- Военный сбор: 1%/1%.
- ЕСВ: 1902,34 грн.
- Лимит доходов: 10 091 049 грн.
