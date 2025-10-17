0 800 307 555
ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения по Европейской программе оборонной промышленности (European Defence Industry Programme, EDIP) на 1,5 млрд евро.
Соглашение, в том числе, направлено на поддержку сотрудничества в сфере оборонной промышленности с Украиной и украинскими компаниями и предусматривает 300 млн евро на инструмент поддержки Украины Ukraine Support Instrument.
Об этом сообщили в евроинституции 16 октября.
«Председательствующая сторона Совета ЕС и переговорщики из Европейского парламента достигли предварительного соглашения по Европейской программе оборонной промышленности (European Defence Industry Programme, EDIP) — целевой программе финансирования обороны стоимостью 1,5 млрд евро на период 2025—2027 годов», — говорится в сообщении.
EDIP, как указано, направлена ​​на повышение обороноспособности ЕС за счет повышения конкурентоспособности и оперативности Европейской промышленной базы оборонных технологий (European Defence Technology Industrial Base, EDTIB).
По материалам:
УНН
