ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины Сегодня 10:43 — Казна и Политика

ЕС договорился об оборонной программе EDIP на €1,5 млрд с поддержкой Украины

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения по Европейской программе оборонной промышленности (European Defence Industry Programme, EDIP) на 1,5 млрд евро.

Соглашение, в том числе, направлено на поддержку сотрудничества в сфере оборонной промышленности с Украиной и украинскими компаниями и предусматривает 300 млн евро на инструмент поддержки Украины Ukraine Support Instrument.

Об этом сообщили в евроинституции 16 октября.

«Председательствующая сторона Совета ЕС и переговорщики из Европейского парламента достигли предварительного соглашения по Европейской программе оборонной промышленности (European Defence Industry Programme, EDIP) — целевой программе финансирования обороны стоимостью 1,5 млрд евро на период 2025—2027 годов», — говорится в сообщении.

EDIP, как указано, направлена ​​на повышение обороноспособности ЕС за счет повышения конкурентоспособности и оперативности Европейской промышленной базы оборонных технологий (European Defence Technology Industrial Base, EDTIB).

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.