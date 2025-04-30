В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций — Finance.ua

В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций Сегодня 15:15 — Личные финансы

В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций

В приложении «Дія» возобновлена ​​возможность подачи налоговых деклараций.

Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«Команда „Дії“ обновила форму налоговой декларации. Теперь подавайте документы и об уплате военного сбора в несколько кликов — в приложении „Дія“», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на портале «Дія» возобновили предоставление трех услуг для бизнеса. Какие услуги снова доступны:

Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Получайте справки о недвижимости из нескольких реестров в одном запросе.

Внесение изменений в данные ФЛП. «Обновили контактную информацию, ФИО или местонахождение, хотите изменить виды экономической деятельности? Снова обновляйте эти данные для ФЛП без очередей и бумаг», — прокомментировали в Минцифры.

Выписка из Единого государственного реестра. Теперь выписку о ФЛП можно получить непосредственно на портале.

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Также на портале Дія запустили новую услугу для предпринимателей — декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Как подать декларацию на портале:

Авторизуйтесь на портале Дія. Выберите услугу Декларация соответствия материально-технических основ требованиям законодательства.

Внесите необходимые данные и подайте декларацию. Отслеживайте статус декларации онлайн и будьте уверены, что всё отправили без ошибок — портал подскажет, что исправить.

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