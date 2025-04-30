В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций — Finance.ua
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В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций

Личные финансы
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В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций
В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций
В приложении «Дія» возобновлена ​​возможность подачи налоговых деклараций.
Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
«Команда „Дії“ обновила форму налоговой декларации. Теперь подавайте документы и об уплате военного сбора в несколько кликов — в приложении „Дія“», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на портале «Дія» возобновили предоставление трех услуг для бизнеса. Какие услуги снова доступны:
  • Внесение изменений в данные ФЛП. «Обновили контактную информацию, ФИО или местонахождение, хотите изменить виды экономической деятельности? Снова обновляйте эти данные для ФЛП без очередей и бумаг», — прокомментировали в Минцифры.
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Также на портале Дія запустили новую услугу для предпринимателей — декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Как подать декларацию на портале:
  1. Авторизуйтесь на портале Дія.
  2. Выберите услугу Декларация соответствия материально-технических основ требованиям законодательства.
  3. Внесите необходимые данные и подайте декларацию.
  4. Отслеживайте статус декларации онлайн и будьте уверены, что всё отправили без ошибок — портал подскажет, что исправить.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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