В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций — Finance.ua

В «Дії» возобновили услугу подачи налоговых деклараций
В приложении «Дія» возобновлена возможность подачи налоговых деклараций.
Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
«Команда „Дії“ обновила форму налоговой декларации. Теперь подавайте документы и об уплате военного сбора в несколько кликов — в приложении „Дія“», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на портале «Дія» возобновили предоставление трех услуг для бизнеса. Какие услуги снова доступны:
- Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Получайте справки о недвижимости из нескольких реестров в одном запросе.
- Внесение изменений в данные ФЛП. «Обновили контактную информацию, ФИО или местонахождение, хотите изменить виды экономической деятельности? Снова обновляйте эти данные для ФЛП без очередей и бумаг», — прокомментировали в Минцифры.
- Выписка из Единого государственного реестра. Теперь выписку о ФЛП можно получить непосредственно на портале.
Также на портале Дія запустили новую услугу для предпринимателей — декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Как подать декларацию на портале:
- Авторизуйтесь на портале Дія.
- Выберите услугу Декларация соответствия материально-технических основ требованиям законодательства.
- Внесите необходимые данные и подайте декларацию.
- Отслеживайте статус декларации онлайн и будьте уверены, что всё отправили без ошибок — портал подскажет, что исправить.
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