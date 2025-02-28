С 1 марта 2025 года начнут действовать новые формы расчетных документов — Минфин Сегодня 13:00 — Казна и Политика

С 1 марта 2025 года начнут действовать новые формы расчетных документов — Минфин

Министерство финансов сообщило, что с 1 марта в Украине начнут применять новые формы чеков для регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом идет речь на сайте министерства.

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Еще раз продлевать переходный период не планируется.

Напомним, Минфин еще в 2023 году начал процесс обсуждения изменений форм и содержания расчетных документов с общественностью и бизнесом, в том числе с производителями кассовой техники.

11 января 2025 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 22 ноября 2024 № 601 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 № 13» и две редакции изменений в него (приказы в № 632 и № 674).

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Указанными приказами, в частности, был продлен переходный период до 1 марта 2025 года, ведь предыдущей датой, с которой должны применяться новые требования к форме и содержанию расчетных документов, было определено 1 января 2025 года.

Ранее Минфин пошел на встречу бизнеса и отсрочил введение новых форм расчетных документов на два месяца для предоставления возможности хозяйствующим субъектам осуществить меры по настройке работы регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций.

Также Кабинету Министров поручено уже с 1 марта 2025 г. обеспечить в тестовом режиме функционирование Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

«Одним из ключевых источников информации для этой системы должны быть расчетные документы по новой форме, в которых уже должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога, которые до введения новых требований в расчетных документах не указываются», — говорится в сообщении Минфина.

Справка Finance.ua:

Регистратор расчетных операций (РРО) должно использовать большинство физических лиц-предпринимателей. Если по закону ФЛП должен установить устройство, но не сделал этого, ему грозит штрафная санкция. Однако некоторые представители бизнеса освобождены от такого долга.

По состоянию на 2025 год обязанность зарегистрировать РРО лежит на: предпринимателях 2−4 групп; ФЛП на общей системе налогообложения.

В целом это касается практически всех юридических лиц и ФЛП, которые ведут деятельность в сфере розничной торговли или общественного питания, оказывают услуги населению, принимают оплату за товар наличными/банковскими картами и т. п.

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