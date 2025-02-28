С 1 марта 2025 года начнут действовать новые формы расчетных документов — Минфин — Finance.ua
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С 1 марта 2025 года начнут действовать новые формы расчетных документов — Минфин

Казна и Политика
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С 1 марта 2025 года начнут действовать новые формы расчетных документов — Минфин
С 1 марта 2025 года начнут действовать новые формы расчетных документов — Минфин
Министерство финансов сообщило, что с 1 марта в Украине начнут применять новые формы чеков для регистраторов расчетных операций (РРО).
Об этом идет речь на сайте министерства.
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Еще раз продлевать переходный период не планируется.
Напомним, Минфин еще в 2023 году начал процесс обсуждения изменений форм и содержания расчетных документов с общественностью и бизнесом, в том числе с производителями кассовой техники.
11 января 2025 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 22 ноября 2024 № 601 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 № 13» и две редакции изменений в него (приказы в № 632 и № 674).
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Указанными приказами, в частности, был продлен переходный период до 1 марта 2025 года, ведь предыдущей датой, с которой должны применяться новые требования к форме и содержанию расчетных документов, было определено 1 января 2025 года.
Ранее Минфин пошел на встречу бизнеса и отсрочил введение новых форм расчетных документов на два месяца для предоставления возможности хозяйствующим субъектам осуществить меры по настройке работы регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций.
Также Кабинету Министров поручено уже с 1 марта 2025 г. обеспечить в тестовом режиме функционирование Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
«Одним из ключевых источников информации для этой системы должны быть расчетные документы по новой форме, в которых уже должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога, которые до введения новых требований в расчетных документах не указываются», — говорится в сообщении Минфина.

Справка Finance.ua:

  • Регистратор расчетных операций (РРО) должно использовать большинство физических лиц-предпринимателей. Если по закону ФЛП должен установить устройство, но не сделал этого, ему грозит штрафная санкция. Однако некоторые представители бизнеса освобождены от такого долга.
  • По состоянию на 2025 год обязанность зарегистрировать РРО лежит на: предпринимателях 2−4 групп; ФЛП на общей системе налогообложения.
  • В целом это касается практически всех юридических лиц и ФЛП, которые ведут деятельность в сфере розничной торговли или общественного питания, оказывают услуги населению, принимают оплату за товар наличными/банковскими картами и т. п.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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